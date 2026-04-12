Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından A Spor canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Levent Tüzemen, Okan Buruk'un görevine son verilmesi gerektiğini savundu.

LEVENT TÜZEMEN: 'OKAN BURUK İLE DEVAM ETMEM'

Tüzemen, "Ben Dursun Özbek'in yerinde olsam yarından itibaren Okan Buruk'u çağırırım ve 'Ruh halin kötüyse kenara çekil, biz başka hocayla devam edelim.' derim. Çok net söylüyorum." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Dikkat çeken bu yorum sosyal medyada sarı kırmızılı taraftarlar arasında tartışma konusu oldu. Kimi taraftarlar Levent Tüzemen'i haklı bulurken kimileri de Okan Buruk ile yola devam edilmesi gerektiğini belirtti.