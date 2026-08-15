1 Mart 2003'te reddedilen 1 Mart Tezkeresi hakkında konuşan Gül, Bülent Ecevit'in kendisini ABD karşısında uyardığını belirtti. Milletvekillerini oy kullanma konusunda özgür bıraktığını belirten Gül, tezkerenin reddedilmesinden sonra Putin'le arasında geçen konuşmayı anlattı.

Gül'ün açıklamaları şöyle:

"BÜLENT ECEVİT BENİ UYARDI"

Bülent Ecevit, Irak Savaşı ile ilgili bana dikkatli olmam gerektiğini söyledi. O zaman kendilerinin bazı emrivakilerle hep karşı karşıya olduklarını söyledi. Amerikalılar Irak'a bizim üzerimizden bazı şeyler göndermeye etmeye daha o zamandan başlamışlar.

"NEYE İNANIYORSANIZ ONA OY KULLANIN DEDİM"

Meclis'e getirdiğimizde, son yaptığımız toplantıda, açıkçası milletvekillerine 'Amerikan Kongresi neyse burası da odur' dedim.

Söylediğim şey şuydu: 'Ben mecburum, altında benim imzam var ama siz mecbur değilsiniz. Siz nasıl düşünüyorsanız, neye inanıyorsanız öyle oy kullanın.

PUTIN'DEN SÜRPRİZ TELEFON

Nitekim o günün akşamı Rusya Başbakanı [Vladimir] Putin aradı. 'Hepimiz siz oyalıyorsunuz diye düşünüyorduk ama ne kadar saygı duyulacak bir ülke olduğunuzu dünyaya gösterdiniz' dedi.

AK Parti'nin Avrupa'daki ve Arap sokaklarındaki, İslam dünyasındaki esas yıldızının parlaması ve esas yükselişi bu kararla olmuştur.