Teknik direktör Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Abdullah Avcı'nın acı günü: Trabzonspor ve TFF'den taziye mesajıAbdullah Avcı'nın acı günü: Trabzonspor ve TFF'den taziye mesajıSpor

88 yaşında hayatını kaybeden Feriha Avcı için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Abdullah Avcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı: Futbol dünyası yalnız bırakmadı - Resim : 2

Abdullah Avcı ve ailesi, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti.

FUTBOL DÜNYASI AVCI'YI YALNIZ BIRAKMADI

Feriha Avcı'nın cenaze törenine spor dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Abdullah Avcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı: Futbol dünyası yalnız bırakmadı - Resim : 3

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, eski TFF Başkanı ve eski UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil ve Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen törende yer aldı.

Abdullah Avcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı: Futbol dünyası yalnız bırakmadı - Resim : 4

TEKNİK DİREKTÖRLERDEN AVCI'YA DESTEK

Abdullah Avcı'nın meslektaşları da acılı gününde deneyimli teknik adamı yalnız bırakmadı.

Abdullah Avcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı: Futbol dünyası yalnız bırakmadı - Resim : 5

Aykut Kocaman, Okan Buruk, Nuri Şahin, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Orhan Ak, Erol Bulut, Şenol Güneş, Önder Karaveli ve Egemen Korkmaz cenaze törenine katılan teknik direktörler arasında yer aldı.

Abdullah Avcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı: Futbol dünyası yalnız bırakmadı - Resim : 6

ESKİ ÖĞRENCİLERİ DE CENAZEYE KATILDI

Abdullah Avcı'nın daha önce birlikte çalıştığı futbolculardan Edin Visca, Uğurcan Çakır, İsmail Köybaşı ve Necip Uysal da cenazeye katılarak Avcı ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Abdullah Avcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı: Futbol dünyası yalnız bırakmadı - Resim : 7

Feriha Avcı'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.