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Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Abdullah Avcı'nın bir süredir sağlık sorunları yaşayan 88 yaşındaki annesi Feriha Avcı hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Feriha Avcı'nın cenazesi, 12 Ağustos Çarşamba günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

TRABZONSPOR'DAN TAZİYE MESAJI

Abdullah Avcı'nın daha önce iki dönem teknik direktörlüğünü yaptığı Trabzonspor, Feriha Avcı'nın vefatının ardından taziye mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Eski teknik direktörümüz Abdullah Avcı’nın kıymetli annesi Feriha Avcı’nın vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Feriha Avcı’ya Allah’tan rahmet; başta eski teknik direktörümüz Abdullah Avcı olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.”

TFF'DEN ABDULLAH AVCI'YA BAŞSAĞLIĞI

Türkiye Futbol Federasyonu da daha önce A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Abdullah Avcı için başsağlığı mesajı paylaştı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

“A Millî Futbol Takımımızın eski teknik direktörlerinden Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı'nın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Feriha Avcı'ya Allah'tan rahmet; Sayın Abdullah Avcı'ya, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.”