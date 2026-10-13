Kaynak: AA

Galatasaray-Barcelona maçını izlemek için RAMS Park'a gelen Abdullah Avcı, A Milli Takım teknik direktörlüğü iddiaları hakkında konuştu.

Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından adının milli takım için geçmesini değerlendiren Avcı, bundan mutluluk duyduğunu ifade etti.

"ŞU AN İTİBARIYLA NET BİR DURUM YOK"

Avcı, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Adımın geçmesi çok güzel bir şey. Milli takım, çok özel ve değerli bir yer. Hem genç milli takımda hem de A takımda görev yapan bir teknik direktör olarak adımın geçmesi beni mutlu ediyor. Gerçekçi konuşmak gerekirse şu an itibarıyla böyle bir durum net bir şekilde yok."

Türk futboluna ve milli takıma hizmet etmenin her teknik direktör için önemli olduğunu belirten Avcı, "Şu an itibarıyla beklemek, seyretmek ve görmek en güzeli. Ülke futbolu için hayırlısı neyse o olsun" dedi.

"10-12 KULÜPTEN TEKLİF ALDIM"

Yaklaşık 2 yıldır takım çalıştırmadığını belirten Avcı, bu süreçte seçici davrandığını ve yurt içi ile yurt dışından 10-12 kulüpten teklif aldığını söyledi. Avcı, şu anda ekibiyle birlikte lig ve uluslararası futbol üzerine çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Galatasaray-Barcelona karşılaşması için de konuşan Avcı, Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk takımlarına başarılar dileyerek, "Umarım ülkemizin sevindiği müsabakalar olur" ifadelerini kullandı.