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Arda Turan, A Milli Takım'ın teknik direktörlüğü için adının gündeme gelmesinin ardından açıklamada bulundu.

Kendisine gösterilen ilginin heyecan verici olduğunu belirten Turan, kariyerinin bu döneminde sahada kalmaya ve kendisini geliştirmeye devam etmek istediğinin mesajını verdi.

"SHAKHTAR'I YARI YOLDA BIRAKMAYACAĞIM"

Arda Turan, A Milli Takım söylentileriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Uzun zaman sonra ismimin üstünde insanların birleştiğini görmek heyecan verici. Bu teveccüh için sonsuz teşekkür ediyorum. Ama belki de ben genç bir teknik direktör olarak daha çok sahada kalıp, genç yaşında daha çok kendimi geliştirip ülkemin bayrağının olmadığı yerlerde daha iyi devam ettirebilirim. Savaş devam ederken Shakhtar'ı yarı yolda bırakmayacağım."