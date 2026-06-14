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BC Place Stadı’nda oynanan mücadele sonrası karma alanda basın mensuplarına konuşan Abdülkerim Bardakcı, maç boyunca oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını söyledi.

Rakibin hızlı hücumlarla gollere ulaştığını belirten tecrübeli futbolcu, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Çalışmıştık ama çalıştığımız yerden gol yedik. Ama bunlar futbolun içinde var. Biz çok iyi bir takımız, çok yetenekli oyuncularımız var. Önümüzdeki 2 maçı kazanıp yola devam edeceğiz inşallah. Soyunma odasında herhangi bir durum yok, herkes çok üzgün. Bence kötü oynamadık, sadece gol atamadık. Öz güven kaybımız yok. Önümüzdeki 2 maçı kazanarak devam edeceğiz."

Rakiplerinin genelde savunmada kaldığını aktaran Abdülkerim Bardakcı, "Bugün sadece 10 dakika oynadılar. Bunlar futbolun içinde var. Daha güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.