BC Place Stadı’nda oynanan mücadele sonrası karma alanda basın mensuplarına konuşan Abdülkerim Bardakcı, maç boyunca oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını söyledi.

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Rakibin hızlı hücumlarla gollere ulaştığını belirten tecrübeli futbolcu, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:
"Çalışmıştık ama çalıştığımız yerden gol yedik. Ama bunlar futbolun içinde var. Biz çok iyi bir takımız, çok yetenekli oyuncularımız var. Önümüzdeki 2 maçı kazanıp yola devam edeceğiz inşallah. Soyunma odasında herhangi bir durum yok, herkes çok üzgün. Bence kötü oynamadık, sadece gol atamadık. Öz güven kaybımız yok. Önümüzdeki 2 maçı kazanarak devam edeceğiz."

Rakiplerinin genelde savunmada kaldığını aktaran Abdülkerim Bardakcı, "Bugün sadece 10 dakika oynadılar. Bunlar futbolun içinde var. Daha güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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