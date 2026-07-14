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Kaynak: Dış Haberler Servisi

ABD’nin İran’a başlattığı saldırılar, Ortadoğu’yu sıcak çatışma iklimine sürükledi. İran ise, kendisine yönelen saldırılara, misilleme saldırılarıyla yanıt verirken ABD’nin hava saldırıları İran’ın cephanelik ve askeri sistemlerini hedef aldı.

Tasnim Haber Ajansı, Kiş, Keşm ve Ebu Musa adaları ile Bender Abbas liman kentinde patlamalar yaşandığını bildirirken CENTCOM; Bender Abbas, Ebu Musa, Buşehr, Çahbahar, Cask ve Konarek kentlerindeki İran kıyı savunma sistemleri ile füze ve İHA sahalarının hassas mühimmatla vurulduğunu doğruladı. İran ise, Bahreyn ve Kuveyt'de ABD hedeflerini vurdu.

SAVAŞ YEMEN’E DE SIÇRADI!

Savaş bölgeye yayılmaya başlarken Suudi Arabistan’ın, geçtiğimiz gün Yemenli Husilere yaptığı hava saldırısının ABD destekli olduğu açığa çıktı. Husiler, Sanaa Havalimanı'nı vuran Suudi Arabistan'a karşılık vererek ülkenin güneybatısındaki Abha Havalimanı’na balistik füzeler ateşledi.

Aynı zamanda, Sanaa Havalimanı’ndaki abluka kaldırılana kadar havayolu şirketlerine Suudi hava sahasında uçmamaları konusunda uyarı yapan Husiler, saldırılara karşılık vereceklerini açıkladı.

İRAN: TANKERLER ABD TUZAĞININ KURBANI OLDU

Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki tanker ise, İran Donanması tarafından hedef alındı. İran, vurulan gemilerin,ABD tarafından kandırıldığını ifade ederek gemilerin "bir ABD tuzağının kurbanı" olduklarını ve boğazın kapalı olduğunu belirtti.

BAE Savunma Bakanlığı, Mombasa ve Bahia adlı iki tankerin Hürmüz Boğazı'nın güney geçişinde, Umman kara sularında İran seyir füzeleriyle vurulduğunu, saldırıda bir mürettebatın hayatını kaybettiğini ve sekiz kişinin yaralandığını bildirdi.

PETROL FİYATLARI HIZLA YÜKSELDİ!

ABD Başkanı Donald Trump ise, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ileri sürerek ABD'nin Boğaz'ın kontrolünü ele alacağını ve buranın koruyucusu olacağını iddia etti. ABD ordusu, başkanın talimatıyla salı günü Washington saatiyle 16.00'da İran limanlarına ve kıyı bölgelerine yönelik deniz ablukasını yeniden başlatacağını açıkladı. Trump, yalnızca İran'ı ablukaya aldıklarını ve Hürmüz Boğazı'nın diğer bütün ülkelerin gemilerine açık olduğunu ifade ederken Boğaz'ın koruyucu olarak Kuveyt, Katar, BAE gibi ülkelerde yüzde 20 oranın para alacaklarını söyledi.

Yaşanan gelişmelerden petrol piyasaları da doğrudan etkilendi. Uluslararası gösterge olan Brent petrol, Asya seansında yüzde 1,9 artışla varil başına 84,90 dolara tırmandı. Gerilimin tırmanmasıyla pazartesi gününü yüzde 10 artışla kapatan petrol fiyatları, 12 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.