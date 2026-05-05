ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkenin dış ticaret açığı mart ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 4,4 artarak 60,3 milyar dolara yükseldi. Piyasa beklentisi 61 milyar dolar seviyesindeydi. Şubat ayında açık 57,8 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

İHRACAT REKOR TAZELEDİ

Mart ayında ABD’nin ihracatı yüzde 2 artışla 320,9 milyar dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Aynı dönemde ithalat da yüzde 2,3 artarak 381,2 milyar dolar oldu.

AB İLE AÇIK ARTARKEN, GÜNEY KORE İLE AZALDI

ABD’nin Avrupa Birliği’ne karşı verdiği mal ticareti açığı martta 4,1 milyar dolar artarak 9,2 milyar dolara yükseldi. Buna karşın Güney Kore’ye karşı verilen açık 2,9 milyar dolar azalarak 4,8 milyar dolara geriledi. İsviçre ile olan ticaret fazlası ise 3,5 milyar dolar düşüşle 4,3 milyar dolar oldu.

EN FAZLA AÇIK VERİLEN ÜLKELER

ABD’nin en fazla ticaret açığı verdiği ülkeler arasında Tayvan (20,6 milyar dolar), Vietnam (19,2 milyar dolar), Meksika (16,4 milyar dolar) ve Çin (14 milyar dolar) öne çıktı. Almanya, Japonya, Malezya, Hindistan ve Kanada da açık verilen diğer önemli ticaret partnerleri arasında yer aldı.

FAZLA VERİLEN ÜLKELER

ABD’nin ticaret fazlası verdiği ülkeler arasında ise Hollanda (7,4 milyar dolar), Birleşik Krallık (6,1 milyar dolar) ve Hong Kong (5,8 milyar dolar) ilk sıralarda yer aldı. Avustralya, Singapur, Brezilya ve Belçika da fazla verilen diğer ülkeler oldu.