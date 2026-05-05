STRATEJİK GEÇİŞ: USS GEORGE H.W. BUSH ARAP DENİZİ’NDE

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bölgedeki askeri varlığını en üst seviyeye çıkaracak kritik bir hamleyi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna duyurdu. ABD’ye ait USS George H.W. Bush (CVN 77) uçak gemisi, İran’a yönelik uygulanan deniz ablukasını tahkim etmek amacıyla Arap Denizi’nden geçiş yapıyor.

"ÖZGÜRLÜK PROJESİ" KAPSAMINDA OPERASYON

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu geçişin ABD Başkanı Donald Trump’ın ilan ettiği "Özgürlük Projesi" çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonun ana hedefi, Umman Körfezi üzerinden İran’a karşı uygulanan deniz ablukasını sürdürmek ve dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndaki denetimi artırmak.

BORDASINDA 60’TAN FAZLA UÇAK VAR

Açıklamada, USS George H.W. Bush uçak gemisinin vuruş gücüne de dikkat çekildi. Bordasında 60’tan fazla uçak ve sofistike savunma sistemleri bulunduran geminin, bölgedeki müttefik unsurlara hava desteği sağlama ve deniz trafiğini kontrol etme kabiliyetine sahip olduğu vurgulandı.