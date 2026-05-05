TÜİK’in Nisan ayı enflasyon verilerini paylaşmasının ardından, milyonlarca emekli ve memurun gözü Temmuz ayındaki maaş artışına çevrildi.
Emekli ve memurun temmuz maaş zammı değişti: SGK uzmanı Emin Yılmaz masadaki rakamı hesapladı
TÜİK’in Nisan ayı verileri ve Merkez Bankası’nın enflasyon beklentileriyle Temmuz zammı tablosu şekillendi. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, kalem kalem hesapladı.Süleyman Çay
Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki Mayıs ve Haziran beklentileri de hesaba katıldığında, 6 aylık enflasyon tablosu önemli ölçüde şekillendi.
SGK Uzmanı Emin Yılmaz, Yeniçağ Gazetesi Muhabiri Süleyman Çay’a yaptığı özel açıklamalarda, kesinleşen veriler ve beklentiler ışığında Temmuz zammı için en güçlü senaryoları paylaştı.
TÜİK tarafından açıklanan ilk dört aylık (Ocak-Nisan) kümülatif enflasyon yüzde 14,64 olarak gerçekleşti.
Merkez Bankası’nın anket sonuçlarına göre Mayıs ayı için öngörülen yüzde 1,82 ve Haziran ayı için beklenen yüzde 1,52’lik oranlar eklendiğinde, 2026 yılının ilk yarısı için tahmini enflasyon verisi yüzde 18,50 seviyesine ulaşıyor.
Ocak-Haziran dönemini kapsayan yüzde 18,50’lik enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin doğrudan zam oranı olacak. Bu hesaplamaya göre;
Halihazırda hazine desteğiyle 20.000 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığının 23.700 TL civarına yükselmesi bekleniyor.
Memur ve memur emeklileri için zam takvimi, toplu sözleşme farkı nedeniyle farklı işliyor. %18,50’lik tahmini enflasyondan, yılın ilk yarısındaki yüzde 11’lik toplu sözleşme payı çıkarıldığında enflasyon farkı yüzde 6,76 oluyor.
Bu rakama, 2026’nın ikinci yarısı için belirlenen yüzde 7’lik toplu sözleşme zammı kümülatif olarak eklendiğinde, toplam zam oranı yüzde 14,23 olarak öngörülüyor.
İşte meslek gruplarına göre tahmini yeni maaş tablosu:
|
Unvan
|
Güncel Maaş
|
6 Aylık Tahmini (%14,23)
|
Memur Emeklisi (En Düşük)
|
27.772 TL
|
31.724 TL
|
Memur (Bekar)
|
58.305 TL
|
66.602 TL
|
Memur (Evli)
|
61.890 TL
|
70.697 TL