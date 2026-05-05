ABD ile İran arasındaki kırılgan ateşkes devam ederken Hürmüz Boğazı’nda yüksek gerilim yaşanıyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı çevresindeki gemilerin güvenli geçişi için ‘Özgürlük Projesi’ adında bir operasyon başlattı.

ABD Başkanı Trump, operasyon kapsamında ABD Baraklı 2 ticari geminin boğazdan güvenli şekilde geçtiğini söyledi.

İran ise uyarılara uymayan bir ABD savaş gemisine ateş açtı. Öte yandan İran Devrim Muhafızlar, Hürmüz Boğazı’nda yeni kontrol noktaları oluşturduklarını duyurdu.

İki ülke arasındaki gerilim devam ederken ABD Başkanı Trump’tan yeni açıklama geldi. Trump, İran’a karşı sürecin 3 hafta daha devam edebileceğini söyledi. Trump, “ABD Tahran'ın 8 küçük sürat teknesini ortadan kaldırdı” dedi.

SİLAHLAR KÖRFEZDE YENİDEN KONUŞTU

ABD ve İran 4 Mayıs'ta yeni füze ve insansız hava aracı İHA saldırıları başlarken, bölgede bulunan birkaç ticari gemide patlama ve yangınların meydana geldiği bildirildi.

ABD, İran'a ait 6 askeri botu imha ettiğini açıklarken, İran füzeleri ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyük bir ABD askeri üssüne ev sahipliği yapan bir petrol limanını hedef aldı.