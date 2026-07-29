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Oscar ödüllü oyuncu ve Thirty Seconds to Mars grubunun solisti Jared Leto, dört kadın tarafından cinsel saldırı ve uygunsuz cinsel davranışla suçlandı. İddialar, BBC'nin yayımladığı Jared Leto: Hollywood's Dark Secret (Jared Leto: Hollywood'un Karanlık Sırrı) adlı yeni belgeselde gündeme geldi.

Oksijen'de yer alan habere göre, belgeselde toplam 10 kadın, 2002 ile 2016 yılları arasında yaşadıklarını anlattı. BBC'nin yorum talebine yanıt vermeyen 54 yaşındaki Leto, 2025'te Air Mail'de yayımlanan benzer suçlamaları daha önce reddetmişti.

BBC'nin Isabel takma adıyla yer verdiği kadın, 2002'de 17 yaşındayken Las Vegas'taki bir motelin banyosunda Leto'nun cinsel saldırısına uğradığını öne sürdü. O sırada 30'lu yaşlarında olan Leto'nun duş sırasında elini tutarak kendisine cinsel şekilde dokunmaya zorladığını söyledi.

Isabel, yaşadığı anı, "Kafamda alarm zilleri çalmaya başladı. O anda kesinlikle iyi bir durumda olmadığımı fark ettim" sözleriyle anlattı. Daha sonra geri çekilerek odadan çıktığını söyledi.

TEHDİT İDDİASI

Belgeselde Alex adıyla yer alan bir başka kadın ise 2013'te Londra'daki O2 Arena'da düzenlenen Thirty Seconds to Mars konserinin ardından Leto'nun kendisini cinsel saldırıyla tehdit ettiğini öne sürdü. O sırada 19 yaşında olan Alex, konser sonrasında bir partiye davet edildiğini ancak girdiği karanlık otel odasında yalnızca Leto'nun bulunduğunu söyledi.

Kendini güvende hissetmediğini belirten Alex, odadaki şezlongda uyuyabileceğini söylediğinde Leto'nun kendisine cinsel saldırı tehdidi içeren bir ifade kullandığını iddia etti. Alex bunun üzerine odadan ayrıldığını ve yaşadıklarını bir arkadaşına mesajla anlattığını söyledi.

'YAŞIMI ÖNEMSEMEDİ'

BBC'nin Clara adıyla yer verdiği üçüncü kadın ise 2006'da 17 yaşındayken, 34 yaşındaki Leto ile California'daki evinde cinsel ilişkiye girdiğini anlattı. BBC, söz konusu ilişkinin California yasalarına göre reşit olmayanla cinsel ilişki kapsamında değerlendirilebileceğini belirtti. Clara, Leto'yla rıza yaşı hakkında konuştuklarını ancak oyuncunun konuyu önemsemediğini öne sürdü.

Etta takma adıyla konuşan dördüncü kadın da 2014'te Los Angeles'taki bir modellik ajansında Leto'yla tanışmasının ardından, 16 yaşındayken oyuncudan cinsel içerikli telefon aramaları aldığını iddia etti. Etta, daha sonra kendisinden bir gizlilik sözleşmesi imzalamasının istendiğini ancak bunu reddettiğini söyledi. BBC, söz konusu belgeyi gördüğünü bildirdi.

Leto hakkındaki suçlamalar geçen yıl Los Angeles'lı DJ Allie Teilz'in Instagram paylaşımıyla yeniden gündeme gelmişti. Teilz, 17 yaşındayken Leto'nun kendisine saldırdığını öne sürmüş ve 2012'de Facebook'ta yaptığı eski bir paylaşımı yeniden yayımlamıştı.

Teilz'in paylaşımının ardından başka kadınlar da yaşadıklarını anlattı. Bunun üzerine Air Mail, 2025'te dokuz kadının Leto'yu uygunsuz davranışlarla suçladığı kapsamlı bir haber yayımladı. Leto'nun temsilcisi o dönemde suçlamaları açıkça reddetmiş, Teilz'in iddiasının da "kanıtlanabilir biçimde yanlış" olduğunu savunmuştu.