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Yeşil Burun Adaları ile Dünya Kupası'nda tarihi başarı yakalayan tecrübeli oyuncu Ryan Mendes'e cinsel saldırı suçlamasıyla dava açıldığı öne sürüldü.

Brezilya merkezli ge'nin haberine göre; Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın 36 yaşındaki kaptanı hakkında, Yeni Zelanda'da bir Brezilya vatandaşının yaptığı cinsel saldırı suçlaması nedeniyle polis soruşturması yürütülüyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Haberde, olayın mart ayında Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde kamp yaptığı otelinde yaşandığı iddia edildi.

Yeşil Burun Adaları kafilesinde tercüman olarak görev yapan Brezilyalı kadının, Ryan Mendes tarafından fiziksel saldırıya uğradığını ve cinsel saldırıya maruz kaldığını polise bildirdiği öne sürüldü.

İddialara göre; şikayet dosyasında fotoğraflar, adli tıp raporu ve psikolojik destek kayıtları da yer alıyor.

POLİS SORUŞTURMAYI DOĞRULADI

Yeni Zelanda Polisi, ismini paylaşmadan 10 Nisan 2026 tarihinde Auckland'da kayda alınan bir cinsel saldırı ihbarının soruşturulduğunu doğruladı.

Ülkenin gizlilik yasaları nedeniyle şüphelinin kimliği hakkında resmi açıklama yapılmadığı belirtilirken, polisin güvenlik kamerası görüntülerini topladığı ve adli raporların tamamlanmasını beklediği aktarıldı.

FIFA'YA BAŞVURU YAPILDI

Şikayetçi kadın ve eşinin mayıs ayında hem FIFA'ya hem de Yeşil Burun Adaları Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunarak Ryan Mendes'in Dünya Kupası'nda forma giymemesini talep ettiği de kaydedildi.

Ancak şu ana kadar FIFA ve Yeşil Burun Adaları Futbol Federasyonu'nun konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığı belirtildi.

TÜRKİYE'DE DÖRT TAKIMDA FORMA GİYDİ

Ryan Mendes, Türkiye kariyerinde Kayserispor, Fatih Karagümrük ve Kocaelispor'un ardından geçtiğimiz sezon 1. Lig ekibi Iğdır FK'da forma giydi.

DÜNYA KUPASI'NDA TARİHİ BAŞARIYA LİDERLİK ETTİ

Deneyimli futbolcu, Dünya Kupası'na tarihinde ilk kez katılan Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın son 32 turuna yükselme başarısında grup etabındaki üç maça da kaptan olarak sahaya çıkarak önemli rol oynadı.