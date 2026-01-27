Suriye’de Şara yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki ‘entegrasyon’ görüşmelerinden sonuç çıkmaması iki taraf arasında gerginliğe neden oldu. Yaşanan çatışmalar sonrası Suriye ordusu YPG’ye yönelik iki operasyon düzenledi. Operasyonlar sonrası taraflar arasında ateşkes sağlanırken YPG/SDG, Deyrizor, Rakka ve Haseke’den çekilme sözü verdi. Terör örgütü böylece Fırat’ın doğusuna çekildi. Taraflar arasında diyaloğun sürdüğü öğrenildi.

ABD’Lİ SENATÖRDEN SERT AÇIKLAMA

Suriye’de terör örgütü YPG/SDG’ye yönelik operasyonlara ABD’den sert yanıt geldi. ABD Başkanı Trump’ın en büyük destekçilerinden Senatör Lindsey Graham, Türkiye ve Suriye yönetimine yüklendi. ABD’nin Suriye’de terör örgütü IŞİD’e karşı mücadele bahanesi ile destek verdiği YPG/SDG’ye operasyona sert tepki gösteren Graham, yeni bir yasa taslağı sunacağını söyledi.

Graham, Suriye’deki durumu ‘endişe’ ile takip ettiğini belirterek, “Kürtler, Türkiye ile ittifak halindeki yeni Suriye hükümeti tarafından tehdit altında” dedi.

Graham, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Suriye'deki kötüleşen durumu büyük bir endişeyle izliyoruz. Kürtler, Türkiye ile ittifak halindeki yeni Suriye hükümeti tarafından tehdit altında.

IŞİD halifeliğini yok etmede en önemli müttefik olan Kürtleri terk etmek, Amerika'nın itibarı ve ulusal güvenlik çıkarları için bir felaket olurdu. Bu nedenle, Kürtlere karşı düşmanlık besleyen herhangi bir hükümete veya gruba ağır yaptırımlar uygulamayı amaçlayan bir yasa tasarısını bu hafta sunacağım.

Kürtleri Kurtarma Yasası'nın güçlü bir iki partili destek alacağına ve etkili olabilmesi için caydırıcı güçlere sahip olması gerektiğine inanıyorum.

Takipte kalın.”