Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 yılında elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin takvimi resmi olarak duyurdu. Yeni dönemde denetim ağını genişleten bakanlık, yüksek gelir grubundaki mükellefler için bildirim zorunluluğunu hatırlattı.

KİMLER BEYANNAME VERMEK ZORUNDA?

2025 yılı boyunca elde ettiği toplam brüt gelir 4 milyon 300 bin TL ve üzerinde olan tüm vatandaşlar, Mart ayı içerisinde GİB’e bildirimde bulunmakla yükümlü. Bu tutarın altında kazanç elde edenler için ise herhangi bir başvuru zorunluluğu bulunmuyor.

MART AYI BOYUNCA SÜRECEK: TEBLİGATLAR YOLA ÇIKABİLİR

Mükellefler için gelir vergisi beyanname verme süresi 1 Mart 2026 tarihinde başlayıp 31 Mart 2026 mesai bitiminde sona erecek. Bu süre zarfında beyanname vermeyenlerin gelirleri mercek altına alınacak ve tespit edilen eksiklikler için doğrudan adrese ceza tebligatı gönderilecek.

BAKAN ŞİMŞEK’TEN "PİŞMANLIK" HATIRLATMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada mükelleflere önemli bir kapı araladı. Bakan Şimşek, 31 Mart’ı kaçıran ancak henüz hakkında işlem başlatılmamış vatandaşların "Pişmanlık" hükümlerinden yararlanabileceğini belirtti.

ZAMANINDA BİLDİRMEYENE AĞIR CEZA

Tüm uyarılara rağmen beyanname vermeyen ve yapılan denetimlerde geliri 4.3 milyon TL sınırını aştığı tespit edilenler için süreç çok daha maliyetli olacak. GİB, bu kişiler için hem eksik vergiyi tahsil edecek hem de gecikme faiziyle birlikte ağır vergi ziyaı cezaları uygulayacak.