Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün, olağanüstü bir performans sergileyerek adını tarihe yazdırdı. Houston Rockets, Toyota Center'da konuk ettiği Memphis Grizzlies'i 108-99'luk skorla mağlup etti. Şengün'ün liderliğindeki Rockets, Batı Konferansı'nda dördüncü sıradaki yerini sağlamlaştırırken sezonun 28. galibiyetine ulaştı.

Şengün, karşılaşmada 33 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistlik katkı sağladı. Özellikle sahadan 17 şutta 15 isabet bularak yüzde 88,2'lik yüzdesiyle oynadı. Bu performansıyla 17 veya daha fazla şut kullanıp en fazla 2 kaçırış yaşayan en genç pivot olarak Kareem Abdul-Jabbar'dan bu yana ilk isim oldu. Şengün'ün etkinliği, Rockets'ın üçüncü çeyrekteki 10 sayılık geriye düşmesine rağmen maçı çevirmesinde belirleyici rol oynadı. Kevin Durant de 33 sayı, 8 ribaunt ve 2 asistlik performansıyla takımına eşlik etti.

ROCKETS KONTROLÜ ELE ALDI

Müsabakanın başında dengeli bir oyun sergileyen iki ekip, dördüncü çeyreğe 1 sayılık farkla girerken Rockets kritik anda ivme kazandı. İlk 7 dakikada 21-9'luk seri yakalayan ev sahibi ekip, farkı açmayı başardı. Tari Eason 17, Amen Thompson ise 8 sayı ve 14 asistlik katkı sundu. Memphis cephesinde Jaren Jackson Jr. ve Santi Aldama'nın 17'şer sayısı dikkat çekti ancak Ja Morant'ın sakatlığı nedeniyle eksik kalan Grizzlies, art arda üçüncü yenilgisini aldı ve sezonun 26. mağlubiyetini yaşadı.

DİĞER PARKELERDE MİLLİ GURUR

NBA'de Türk oyuncuların yer aldığı başka maçlarda da önemli gelişmeler kaydedildi. Los Angeles Lakers, United Center'da Chicago Bulls'u 129-118 mağlup etti. Luka Doncic'in 46 sayı, 11 asist ve 7 ribauntluk muhteşem performansı Lakers'ı taşıdı. LeBron James 24, Rui Hachimura ise 23 sayıyla galibiyete ortak oldu. Lakers bu sonuçla sezonun 28. galibiyetine ulaşırken Bulls 23. yenilgisini tattı. Coby White 23, Ayo Dosunmu 20 sayı üretti.

Philadelphia 76ers forması giyen Adem Bona ise Charlotte Hornets'a 130-93 kaybedilen maçta 2 sayı, 2 ribaunt ve 2 top çalma kaydetti. Hornets'ta Brandon Miller 30 sayıyla öne çıktı. Bu sonuç, 76ers için zor bir gece olurken Bona'nın sınırlı süredeki katkısı dikkat çekti.