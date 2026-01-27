Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İstanbul ve Ankara'yı geçti: Zirve bakın kimde?

Listenin zirvesindeki şehir, dikkat çekici IQ ortalamasıyla öne çıktı.
21.Bartın
Karadeniz'in huzurlu ilçesi; ormanları, doğal güzellikleri ve sakin yaşamıyla tanınır. Eğitim yatırımları son yıllarda artarken, yüksek okuryazarlık oranı zekâ performansına katkı sağlıyor.
20. Denizli
Tekstil ve termal turizmin başkenti; antik kentler, Pamukkale ile ünlü. Sanayi-üniversite entegrasyonu ve genç nüfus, bilişsel yetenekleri destekliyor.
19. Rize
Çay tarlaları ve sisli yaylaların şehri; doğa sporları ve organik yaşam öne çıkıyor. Eğitim odaklı kültürel yapı, yüksek IQ ortalamasında etkili.
18. Konya
Selçuklu mirası ve Mevlana'nın şehri; tarım, sanayi ve tasavvuf kültürüyle biliniyor. Üniversite yoğunluğu ve disiplinli yaşam zekâ gelişimine katkı sunuyor.
17. Uşak
Tarihi dokusu ve tekstil sektörüyle tanınan iç batı şehri; seramik ve halı üretimi güçlü. Sessiz ama kaliteli eğitim ortamı dikkat çekiyor.
16. Karaman
Karamanoğulları başkenti; tarım ve hayvancılık merkezi. Türkçenin resmi dil ilan edildiği yer olarak kültürel derinlik taşıyor, eğitim seviyesi yükselişte.
15. Yalova
Termal sular ve yeşil doğasıyla İstanbul'a yakın tatil cenneti; üniversitesi ve bilimsel çalışmalarıyla bilişsel performansı artırıyor.
14. Zonguldak
Kömür madenciliğiyle ünlü Karadeniz şehri; zorlu coğrafyaya rağmen güçlü eğitim altyapısı ve disiplinli toplum zekâ ortalamasını yükseltiyor.
13. Tekirdağ
Trakya'nın sanayi ve tarım merkezi; üniversitesi ve Avrupa'ya yakın konumuyla dinamik bir eğitim ortamı sunuyor.
12. Antalya
Turizm başkenti; tarihi kentler, plajlar ve tarımla öne çıkıyor. Uluslararası etkileşim ve genç nüfus zekâ gelişimini destekliyor.
11. Trabzon
Karadeniz'in tarihi liman kenti; yaylaları ve fındık üretimiyle ünlü. Üniversite ve kültürel zenginlik yüksek ortalamaya katkı sağlıyor.
10. Kırklareli
Trakya'nın kuzeybatı ucu; ormanları ve sakin yaşamıyla biliniyor. Eğitim yatırımları ve düşük stres seviyesi zekâ performansını olumlu etkiliyor.
9. Bursa
Osmanlı'nın ilk başkenti; sanayi, tarih ve Uludağ ile tanınır. Yoğun üniversite ortamı ve ekonomik dinamizm bilişsel yetenekleri artırıyor.
8. Balıkesir
Kaz Dağları ve Ayvalık'la ünlü; zeytinyağı ve termal turizm güçlü. Eğitim odaklı yaşam tarzı yüksek IQ ortalamasını destekliyor.
7. Kocaeli
Sanayi devi; İstanbul'a yakınlığı ve organize sanayi bölgeleriyle öne çıkıyor. Teknik eğitim ve mühendislik yoğunluğu zekâ seviyesini yükseltiyor.
6. İstanbul
Megakent; tarih, kültür ve ekonomi merkezi. Milyonlarca insanın katılımıyla ortalama yüksek tutulsa da çeşitlilik etkisiyle 6. sırada.
5. Çanakkale
Kahramanlık destanları ve boğazın şehri; üniversitesi ve sakin yaşamıyla eğitim kalitesi yüksek, zekâ ortalaması dikkat çekiyor.
4. Muğla
Turkuaz koylar ve Bodrum-Marmaris-Fethiye ile ünlü; turizm odaklı yaşam ve uluslararası etkileşim bilişsel performansı artırıyor.
3. İzmir
Ege'nin incisi; laik yaşam, üniversiteler ve kültürel etkinliklerle biliniyor. Modern eğitim sistemi yüksek zekâ ortalamasının temelini oluşturuyor.
2. Ankara
Başkent; bürokrasi, üniversiteler ve bilimsel kurumlarla dolu. Eğitim ve araştırma yoğunluğu ikinci sırayı getiriyor.
1. Eskişehir
Zirvedeki üniversite kenti; genç nüfus, sanat-kültür etkinlikleri ve modern yaşam tarzıyla tanınıyor. Eğitim altyapısı ve öğrenci dinamizmi 105.20'lik rekor puanı sağlıyor.