27 Ocak 2026 Salı
Anasayfa Gündem Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İstanbul ve Ankara'yı geçti: Zirve bakın kimde?

Türkiye genelinde 81 ilden 1 milyonu aşkın kişinin katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı ankette, vatandaşlara çeşitli alanlarda sorular soruldu. Bu sonuçlara göre Türkiye'nin en yüksek IQ ortalamasına sahip 21 şehri belirlendi.

Taner Yener Taner Yener
Haberi Paylaş
Listenin zirvesindeki şehir, dikkat çekici IQ ortalamasıyla öne çıktı.

İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri sıralaması...

1 22
21.Bartın

Karadeniz'in huzurlu ilçesi; ormanları, doğal güzellikleri ve sakin yaşamıyla tanınır. Eğitim yatırımları son yıllarda artarken, yüksek okuryazarlık oranı zekâ performansına katkı sağlıyor.

2 22
20. Denizli

Tekstil ve termal turizmin başkenti; antik kentler, Pamukkale ile ünlü. Sanayi-üniversite entegrasyonu ve genç nüfus, bilişsel yetenekleri destekliyor.

3 22
19. Rize

Çay tarlaları ve sisli yaylaların şehri; doğa sporları ve organik yaşam öne çıkıyor. Eğitim odaklı kültürel yapı, yüksek IQ ortalamasında etkili.

4 22
18. Konya

Selçuklu mirası ve Mevlana'nın şehri; tarım, sanayi ve tasavvuf kültürüyle biliniyor. Üniversite yoğunluğu ve disiplinli yaşam zekâ gelişimine katkı sunuyor.

5 22
17. Uşak

Tarihi dokusu ve tekstil sektörüyle tanınan iç batı şehri; seramik ve halı üretimi güçlü. Sessiz ama kaliteli eğitim ortamı dikkat çekiyor.

6 22
16. Karaman

Karamanoğulları başkenti; tarım ve hayvancılık merkezi. Türkçenin resmi dil ilan edildiği yer olarak kültürel derinlik taşıyor, eğitim seviyesi yükselişte.

7 22
15. Yalova

Termal sular ve yeşil doğasıyla İstanbul'a yakın tatil cenneti; üniversitesi ve bilimsel çalışmalarıyla bilişsel performansı artırıyor.

8 22
14. Zonguldak

Kömür madenciliğiyle ünlü Karadeniz şehri; zorlu coğrafyaya rağmen güçlü eğitim altyapısı ve disiplinli toplum zekâ ortalamasını yükseltiyor.

9 22
13. Tekirdağ

Trakya'nın sanayi ve tarım merkezi; üniversitesi ve Avrupa'ya yakın konumuyla dinamik bir eğitim ortamı sunuyor.

10 22
12. Antalya

Turizm başkenti; tarihi kentler, plajlar ve tarımla öne çıkıyor. Uluslararası etkileşim ve genç nüfus zekâ gelişimini destekliyor.

11 22
11. Trabzon

Karadeniz'in tarihi liman kenti; yaylaları ve fındık üretimiyle ünlü. Üniversite ve kültürel zenginlik yüksek ortalamaya katkı sağlıyor.

12 22
10. Kırklareli

Trakya'nın kuzeybatı ucu; ormanları ve sakin yaşamıyla biliniyor. Eğitim yatırımları ve düşük stres seviyesi zekâ performansını olumlu etkiliyor.

13 22
9. Bursa

Osmanlı'nın ilk başkenti; sanayi, tarih ve Uludağ ile tanınır. Yoğun üniversite ortamı ve ekonomik dinamizm bilişsel yetenekleri artırıyor.

14 22
8. Balıkesir

Kaz Dağları ve Ayvalık'la ünlü; zeytinyağı ve termal turizm güçlü. Eğitim odaklı yaşam tarzı yüksek IQ ortalamasını destekliyor.

15 22
7. Kocaeli

Sanayi devi; İstanbul'a yakınlığı ve organize sanayi bölgeleriyle öne çıkıyor. Teknik eğitim ve mühendislik yoğunluğu zekâ seviyesini yükseltiyor.

16 22
6. İstanbul

Megakent; tarih, kültür ve ekonomi merkezi. Milyonlarca insanın katılımıyla ortalama yüksek tutulsa da çeşitlilik etkisiyle 6. sırada.

17 22
5. Çanakkale

Kahramanlık destanları ve boğazın şehri; üniversitesi ve sakin yaşamıyla eğitim kalitesi yüksek, zekâ ortalaması dikkat çekiyor.

18 22
4. Muğla

Turkuaz koylar ve Bodrum-Marmaris-Fethiye ile ünlü; turizm odaklı yaşam ve uluslararası etkileşim bilişsel performansı artırıyor.

19 22
3. İzmir

Ege'nin incisi; laik yaşam, üniversiteler ve kültürel etkinliklerle biliniyor. Modern eğitim sistemi yüksek zekâ ortalamasının temelini oluşturuyor.

20 22
2. Ankara

Başkent; bürokrasi, üniversiteler ve bilimsel kurumlarla dolu. Eğitim ve araştırma yoğunluğu ikinci sırayı getiriyor.

21 22
1. Eskişehir

Zirvedeki üniversite kenti; genç nüfus, sanat-kültür etkinlikleri ve modern yaşam tarzıyla tanınıyor. Eğitim altyapısı ve öğrenci dinamizmi 105.20'lik rekor puanı sağlıyor.

22 22
