Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin yürütülen görüşmeler kapsamında tanınan 4 günlük süre sona erdi.

'OLUMLU YANIT ALMADIK'

YPG’nin, Suriye devletini zor durumda bırakmak amacıyla ateşkesin uzatıldığı yönünde iddialar yaydığını belirten Ahmed, şu ana kadar Suriye yönetiminin sunduğu önerilere herhangi bir olumlu yanıt alınmadığını ifade etti. Ahmed, ateşkes sürecinde ihlallerin sürdüğünü de dile getirdi. Suriye yönetiminin, devletin üst düzey pozisyonlarını da içeren çeşitli tekliflerde bulunduğunu kaydeden Ahmed, buna karşın YPG tarafından herhangi bir aday ya da somut adım atılmadığını söyledi.

'DİYALOĞA AÇIĞIZ'

Ahmed, Suriye’nin birliğini ve halkın haklarını korumak amacıyla diyalog ve ateşkes seçeneklerine açık olduklarını vurgulayarak, "Ateşkesin sürekli ihlal edilmesi ve sunulan önerilere yanıt verilmemesi, YPG içindeki bölünmeleri ve ulusal karar alma iradesinin zayıflığını gösteriyor" dedi.

Tüm silahlı yapıların Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı kontrolü altında olması gerektiğini belirten Ahmed, bu kurumlar dışında herhangi bir silahlı oluşuma ihtiyaç olmadığını vurguladı.

YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Suriye Savunma Bakanlığı, ateşkesin 15 günlüğünde uzatıldığını açıkladı.