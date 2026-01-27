Yeniçağ Gazetesi
27 Ocak 2026 Salı
Beşiktaş'ta Abraham'dan paylaşım geldi: Forvete kim transfer edilecek?

Beşiktaş'ta Tammy Abraham, Aston Villa'ya transfer oluyor. Yaprak dökümü yaşayan Beşiktaş'ta forvete hangi isim gelecek?

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
BEŞİKTAŞ'TA YAPRAK DÖKÜMÜ

Beşiktaş, dün golcü futbolcusu Tammy Abraham’ın bonservisini 13 milyon euro karşılığında aldığını KAP’a bildirdi.

Premier Lig ekibi Aston Villa, Abraham için 21 milyon euro ve Yasin Özcan’ın bonservisini Beşiktaş’a verdi.

Siyah-beyazlılar, 21 milyon euro’nun 13 milyonunu Abraham’ın önceki kulübü Roma’ya opsiyon karşılığı ödeyecek.

Abraham'ın sosyal medyada Aston Villa paylaşımı...

FORVET İSTEĞİ

Sergen Yalçın, Abraham satılmasaydı bile yönetimden forvet istiyordu. İşte Siyah-beyazlı ekibin adayları...

Terem Moffi

Nice forması giyen 26 yaşındaki forvet, takımından ayrılmaya sıcak bakıyor.

Wilson Isidor

Sunderland forması giyen 25 yaşındaki Fransız, bu sezon takımıyla 22 maça çıkarken 4 de gol attı.

Fábio Silva

Dortmund forması giyen genç isim, Alman ekibiyle istediği süreleri bulamadı.

Jorge de Frutos

Vallecano forması giyen İspanyol futbolcu, öncelikli olarak kanat pozisyonunda oynasa da forvette de görev yapabiliyor. İspanyol ekibinin etkili isimlerinden...

Evann Guessand

Aston Villa'ya transfer olan genç futbolcu, takımıyla istediği süreleri alamıyor. Fizik gücüyle ön plana çıkıyor.

Krepin Diatta

26 yaşındaki Senegalli, Monaco forması giyiyor. Bu sezon çıktığı 12 maçta 3 asist yaptı.

Duvan Zapata

34 yaşındaki deneyimli futbolcu, Torino'da forma giyiyor.

Sambou Soumano

Lorient forması giyen 25 yaşındaki forvet, Beşiktaş dışında diğer dev takımların da ilgisini çekmeyi başardı.

Kaynak: Spor Servisi
