27 Ocak İstanbul elektrik kesintisi programı..
BEDAŞ uyardı: İstanbul’da dev kesinti
BEDAŞ, 27 Ocak 2026 Salı günü çok geniş kapsamlı bir bakım, onarım ve yatırım çalışması başlatıyor. Toplam 24 ilçeyi etkileyen bu kesintilerde bazı mahallelerde elektrikler 8 saate kadar kesilecek.Derleyen: Gül Devrim Koyun
27 Ocak 2026 Salı günü İstanbul Avrupa Yakası'nda kapsamlı bakım, onarım, yatırım ve şebeke iyileştirme çalışmaları başlatıyor.
Bu planlı kesintiler toplam 24 ilçeyi etkiliyor.
bazı mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi 8 saate kadar sürecek.
Bazı bölgelerde 9 saate varan kesintiler sürecek.
Kesintiler genellikle sabah 09:00 da başlayıp
17:00-18:00 saatleri arasında tamamlanmayı hedefliyor.
Arnavutköy, Sultangazi, Esenyurt, Avcılar
Bağcılar, Küçükçekmece, Fatih, Gaziosmanpaşa
Şişli, Kağıthane, Zeytinburnu, Sarıyer
Beylikdüzü, Büyükçekmece, Başakşehir ve
daha fazla bölgede kesintiler devam edecek.
27 Ocak İstanbul elektrik kesintisi programı…
27 Ocak İstanbul elektrik kesintisi programı…
27 Ocak İstanbul elektrik kesintisi programı…