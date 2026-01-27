Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Gündem BEDAŞ uyardı: İstanbul’da dev kesinti

BEDAŞ uyardı: İstanbul’da dev kesinti

BEDAŞ, 27 Ocak 2026 Salı günü çok geniş kapsamlı bir bakım, onarım ve yatırım çalışması başlatıyor. Toplam 24 ilçeyi etkileyen bu kesintilerde bazı mahallelerde elektrikler 8 saate kadar kesilecek.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
BEDAŞ uyardı: İstanbul’da dev kesinti - Resim: 1

27 Ocak İstanbul elektrik kesintisi programı..

1 15
BEDAŞ uyardı: İstanbul’da dev kesinti - Resim: 2

27 Ocak 2026 Salı günü İstanbul Avrupa Yakası'nda kapsamlı bakım, onarım, yatırım ve şebeke iyileştirme çalışmaları başlatıyor.

2 15
BEDAŞ uyardı: İstanbul’da dev kesinti - Resim: 3

Bu planlı kesintiler toplam 24 ilçeyi etkiliyor.

3 15
BEDAŞ uyardı: İstanbul’da dev kesinti - Resim: 4

bazı mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi 8 saate kadar sürecek.

4 15
BEDAŞ uyardı: İstanbul’da dev kesinti - Resim: 5

Bazı bölgelerde 9 saate varan kesintiler sürecek.

5 15
BEDAŞ uyardı: İstanbul’da dev kesinti - Resim: 6

Kesintiler genellikle sabah 09:00 da başlayıp

6 15
BEDAŞ uyardı: İstanbul’da dev kesinti - Resim: 7

17:00-18:00 saatleri arasında tamamlanmayı hedefliyor.

7 15
BEDAŞ uyardı: İstanbul’da dev kesinti - Resim: 8

Arnavutköy, Sultangazi, Esenyurt, Avcılar

8 15
BEDAŞ uyardı: İstanbul’da dev kesinti - Resim: 9

Bağcılar, Küçükçekmece, Fatih, Gaziosmanpaşa

9 15
BEDAŞ uyardı: İstanbul’da dev kesinti - Resim: 10

Şişli, Kağıthane, Zeytinburnu, Sarıyer

10 15
BEDAŞ uyardı: İstanbul’da dev kesinti - Resim: 11

Beylikdüzü, Büyükçekmece, Başakşehir ve

11 15
BEDAŞ uyardı: İstanbul’da dev kesinti - Resim: 12

daha fazla bölgede kesintiler devam edecek.

12 15
BEDAŞ uyardı: İstanbul’da dev kesinti - Resim: 13

27 Ocak İstanbul elektrik kesintisi programı…

13 15
BEDAŞ uyardı: İstanbul’da dev kesinti - Resim: 14

27 Ocak İstanbul elektrik kesintisi programı…

14 15
BEDAŞ uyardı: İstanbul’da dev kesinti - Resim: 15

27 Ocak İstanbul elektrik kesintisi programı…

15 15
