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Kaynak: AA

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Ukrayna’nın 2026 ve 2027 yıllarındaki acil savunma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik oluşturulan 90 milyar avroluk kredi programına İngiltere’nin katılımını onayladı.

SAVUNMA TEDARİKİNDE KAPSAM GENİŞLEDİ

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna artık:

AB ülkeleri

Avrupa Ekonomik Alanı (AEA)

Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri

ONAYLANAN ÜÇÜNCÜ ÜLKELER

İngiltere merkezli savunma sanayisi şirketleri üzerinden kredi finansmanıyla savunma ürünleri tedarik edebilecek.

“ORTAK KARARLILIĞIN GÖSTERGESİ”

AB Konseyi Dönem Başkanı İrlanda Dışişleri ve Ticaret Bakanı Helen McEntee, kararın AB ile İngiltere’nin Ukrayna’ya destek konusundaki ortak kararlılığını yansıttığını belirtti.

KATILIM ŞARTLARI KARŞILANDI

Açıklamada, İngiltere’nin üçüncü ülkelerin programa dahil olabilmesi için gerekli olan 3 temel şartı karşıladığı ve bu nedenle katılımının onaylandığı ifade edildi.

RESMİ SÜREÇ TAMAMLANIYOR

AB Konseyi’nin kararı yazılı prosedürle resmen kabul etmesinin ardından, karar AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı gün yürürlüğe girecek.

UKRAYNA’YA DESTEK SÜRECEK

Kararla birlikte AB ve İngiltere’nin, Rusya’nın saldırıları karşısında Ukrayna’ya uzun vadeli destek sağlama yönündeki iş birliğini güçlendirmesi bekleniyor.