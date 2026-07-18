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Kaynak: Dış Haberler Servisi

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayımlanan "Global Critical Minerals Outlook" raporu, küresel sanayi için korkutucu bir senaryoyu ortaya çıkardı. Söz konusu raporda, Çin’in yüksek teknoloji, otomotiv, savunma ve enerji sektörlerinin can damarı olan nadir toprak elementleri ile grafite yönelik planladığı ihracat kısıtlamalarının yürürlüğe girmesi durumunda, Çin dışındaki ülkelerde tam 6.5 trilyon dolarlık üretim devasa bir tedarik riskiyle yüz yüze kalacak.

Bu faturanın yaklaşık yarısının ise doğrudan ABD ve Avrupa ekonomilerine kesileceği değerlendirilirken uzmanlar söz konusu durumun, dünya ekonomisi için felaketle sonuçlanabileceğini ifade etti.

YILLIK 300 MİLYAR DOLARLIK ÜRETİM FELÇ OLABİLİR

Özellikle elektrikli araç bataryalarında kritik öneme sahip olan işlenmiş grafit pazarının yüzde 90'ından fazlasını elinde tutan Çin’in olası bir ticari engellemesi, sadece batarya ve enerji depolama sektöründe yıllık 300 milyar dolarlık üretimi felç edebilir.

Son yıllarda Çin'in uyguladığı ihracat kontrollerinin üç katına çıkmasıyla lityum, kobalt ve bakır gibi kritik mineral fiyatlarında fahiş artışlar yaşanırken; Batılı ülkeler bu tehdide karşı alternatif tedarik zincirleri kurmak için düğmeye bastı.

Gelişmiş ekonomilerin mineral projelerine yönelik kamu finansmanı taahhütleri 65 milyar dolara ulaşırken, ABD ve Malezya'daki yeni rafineri yatırımları sayesinde Çin'in pazardaki payı yüzde 90'dan yüzde 85'e geriledi. Uzmanlar, projelerin zamanında tamamlanması halinde Pekin'in bu küresel tekelinin 2035'e kadar yüzde 70'e düşebileceğini bildirdi.