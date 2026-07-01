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Kaynak: AA

Avrupa Birliği (AB), ABD ile varılan ticaret anlaşması doğrultusunda önemli bir adım attı. Birlik, ABD menşeli çok sayıda sanayi ürününe uyguladığı gümrük vergilerini kaldırdı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, karara ilişkin yaptığı açıklamada, “AB bugün ABD sanayi ürünleri ithalatına uyguladığı tarifeleri kaldırıyor. Bu, transatlantik ticaret için iyi bir haber” ifadelerini kullandı.

İŞLETMELERE VE TÜKETİCİLERE AVANTAJ SAĞLAYACAK

Yeni düzenlemenin:

İşletmeler için daha öngörülebilir ticaret ortamı

Tüketiciler için daha fazla ürün seçeneği

Daha uygun fiyatlar

sunması bekleniyor. Kararın, AB ile ABD arasında daha önce yayımlanan ortak bildirinin bir parçası olduğu belirtildi.

TARIM VE DENİZ ÜRÜNLERİNDE DE KOLAYLIK

Düzenleme kapsamında yalnızca sanayi ürünleri değil, ABD’den ithal edilen bazı:

Tarım ürünleri

Deniz ürünleri

için de tercihli pazar erişimi sağlanmaya başlandı.

ANLAŞMA 2029’A KADAR GEÇERLİ

AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşması, AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Anlaşmanın 31 Aralık 2029’a kadar geçerli olacağı bildirildi.

MÜZAKERELER TRUMP’IN SAHASINDA TAMAMLANMIŞTI

Söz konusu anlaşmaya ilişkin müzakereler, Temmuz 2025’te İskoçya’da, ABD Başkanı Donald Trump’a ait Turnberry golf sahasında sonuçlandırılmıştı.

Anlaşma kapsamında AB, ABD ürünlerine uyguladığı tarifeleri kaldırırken, ABD tarafı ise AB menşeli ürünlere yüzde 15 gümrük vergisi uygulamayı sürdüreceğini açıklamıştı.

Kararın, küresel ticarette dengeleri etkilemesi ve transatlantik ekonomik ilişkileri daha da güçlendirmesi bekleniyor.