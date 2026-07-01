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ABD Başkanı Donald Trump’ın sunduğu zorunlu mali rapora göre, kendisi geçtiğimiz yıl kripto para işlemlerinden 1 milyar doların (yaklaşık 46 milyar TL) üzerinde kazanç sağladı.

BBC'nin haberine göre, Trump tarafından paylaşılan 927 sayfalık mal varlığı beyannamesinde, başkanlık koltuğuna oturmadan hemen önce çıkardığı Trump temalı "meme coin"den 635 milyon dolar telif geliri kazandığı belirtildi. Söz konusu kripto para birimi, piyasaya sürüldüğü günden bu yana ise çok ciddi bir değer kaybı yaşadı.

MADDİ KAZANÇ İDDİALARINI REDDETTİ

Trump ayrıca, kendi oğulları ile özel temsilcisi Steve Witkoff’un çocuklarının hayata geçirdiği bir kripto para girişimi olan World Liberty Financial'dan da 500 milyon doları aşan bir kazanç beyan etti. ABD Başkanı'nın elde ettiği gelirler sadece kripto paralarla sınırlı kalmadı; kendisinin gayrimenkul yatırımları ile Trump markalı ürünlerin satışından da milyonlarca dolar kazandığı aktarıldı.

Öte yandan Beyaz Saray, Donald Trump’ın başkanlık makamını kullanarak maddi kazanç sağladığı yönündeki iddiaları ve eleştirileri kesin bir dille reddetti.

Son gelir beyanı, Trump'ın 600 milyon doların üzerinde gelir açıkladığı 2024'teki ve öncesindeki gelirlerini çok geride bıraktı.

Ancak Trump'ın işini oğulları tarafından yönetilen bir fonla yürüttüğünü vurgulayan Beyaz Saray, herhangi bir çıkar çatışması olmadığını öne sürdü.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Anna Kelly, Başkan'ın "ABD'yi gururla dünyanın kripto başkenti yaptığını" savundu.