Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

AB Komisyonu sözcülerinden Olof Gill, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Trump'ın Grönland hakkındaki açıklamalarına ilişkin soruyu cevaplandırdı.

Grönland'ın Danimarka'ya bağlı özerk bölge olduğunu ifade eden Gill, adanın geleceğine ilişkin kararların bölge halkı ve Danimarkalılar tarafından verilmesi gerektiğini ifade etti.

Gill, toprak bütünlüğü, ulusal egemenlik ve sınırların dokunulmazlığının uluslararası hukukun temel ilkeleri olduğunu söyleyerek, "Bu ilkeleri savunmaktan vazgeçmeyeceğiz ve AB, Danimarka ile Grönland halkıyla tam dayanışma içindedir" ifadelerini kullandı.

Trump, dün Ankara'da yaptığı açıklamada, Grönland meselesini yeniden gündeme getirerek Grönland'ın ABD için önemli olduğunu ve ABD'nin kontrolünde olması gerektiğini belirtmişti.