Kadrosunu yenilemeye çalışan AB Komisyonu, 7 yıl aradan sonra dört gözle beklenen EPSO sınavını yeniden başlatıyor. Avrupa Komisyonu'nda görev alacak 1.490 yedek memur ve 750 daimi memurluk için başvurular başladı.

Aylık 6 bin 758 euroya kadar başlangıç ​​maaşı (Yaklaşık 349 bin 508 lira) ve uzun vadeli güvence sunan iş için 50 bin ila 60 bin arasında başvuru bekleniyor. Başvuranların ise ancak yüzde 3'ten azı işe alınacak. Sınav ise mantıksal düşünme, AB bilgisi, dijital beceriler ve politika yazımı konularında çevrimiçi testlerden oluşuyor.

AB Komisyonu'nda birçok üst düzey yetkili emekliliğe yaklaşırken, dijital becerilerini güçlendirmek isteyen kurumlar da harekete geçiyor. Sınav da Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yeni nesli yetiştirmeye odaklandığı bir dönemde gerçekleşiyor.

EPSO SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

Sınava AB üyesi ülke vatandaşları başvurabiliyorken, başvurular 10 Mart'a kadar devam edecek, başarılı olan adaylar ise 2 yıl içinde işe başlayabilecek.

En az bir AB resmi dilini ileri düzey bilmek ve ilgili pozisyonun eğitim ve deneyim şartlarını sağlamak da istenilen şartlar arasında.