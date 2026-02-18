Avrupa Birliği, kamu personelinin iş telefonunda yerleşik bile olsa yapay zekâ özelliklerini kullanmasını yasakladı. Öte yandan milletvekillerine de önemli bir e-posta gönderilerek dikkatli olmaları vurgulandı.

WebTekno’dan Eray Kalelioğlu'nun haberine göre, Avrupa Birliği, devlet işlerinde çalışan personelin kullandığı akıllı telefonlarla ilgili radikal bir karar aldı. Yapılan resmî açıklamada, söz konusu telefonlarda bulunan yerleşik yapay zekâ özelliklerinin devre dışı bırakıldığı kaydedildi. Artık Avrupa Birliği ülkelerindeki kamu personelleri bundan sonra iş telefonlarında yapay zeka kullanamayacaklar.

VERİ GÖNDERDİĞİ İÇİN YASAKLANDI

Yapay zekâ teknolojileri artık yeni nesil telefonlarda yerleşik olarak çalışabilir halde fakat, bu teknolojilerdeki gizlilik tartışmaları devam ediyor. Bazı kesimler, yerleşik olarak çalışan yapay zekâ özelliklerinin bile ihtiyaç hâlinde uzak sunucuya veri gönderdiğini savunuyor. Avrupa Birliği'nin bu nedenle yasak kararı aldığı belirtiliyor.

MİLLETVEKİLLERİNE E-POSTA GÖNDERİLDİ

Avrupa Birliği'nin yapay zekâ ile ilgili tek kararı kamu personeline getirilen yasak değildi. Avrupa Birliği ülkelerindeki tüm milletvekillerine, konuyla ilgili bir e-posta gönderildi. Söz konusu e-postada kişisel cihazlarda da temkinli olunması gerektiği kaydediliyordu. İş veya özel belgelerin yapay zekâ özellikleri tarafından taranmaması tavsiyesinde bulunan yetkililer, üçüncü taraf yapay zekâ uygulamalarını yüklerken ve bunlara erişim izni verilirken dikkatli olunması gerektiğini vurguladılar.

Daha önce ABD, Tayvan ve Avustralya gibi ülkelerin Çinli üretken yapay zekâ DeepSeek'i yasakladıklarını duymuştuk. Ancak Avrupa Birliği'nin gizlilik ve güvenlik endişesi, daha öncekilerden çok daha kapsamlı gibi görünüyor. Zira bu kez bir yapay zekâ aracı için değil, genele yönelik bir karar alınmış durumda.