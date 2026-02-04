Yeniçağ Gazetesi
04 Şubat 2026 Çarşamba
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi En yüksek asgari ücret veren Avrupa ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı oldu?

En yüksek asgari ücret veren Avrupa ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı oldu?

EUROSTAT, 2026 yılı verileri, Avrupa Birliği ve aday ülkelerdeki asgari ücret uçurumunu veriler ile ortaya çıkardı. Avrupa Birliği'nde en yüksek asgari ücret veren ülke Lüksemburg olurken, Türkiye ise sondan 5'inci sırada yer aldı.

Süleyman Çay Derleyen: Süleyman Çay
Haberi Paylaş
En yüksek asgari ücret veren Avrupa ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı oldu? - Resim: 1

Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) tarafından yayımlanan 2026 yılı verileri, Avrupa Birliği ve aday ülkelerdeki asgari ücret uçurumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

1 10
En yüksek asgari ücret veren Avrupa ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı oldu? - Resim: 2

AB üyesi 22 ülkeden 15’i, yeni yılla birlikte çalışanların asgari ücretine zam yaparak alım gücünü koruma yoluna gitti.

2 10
En yüksek asgari ücret veren Avrupa ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı oldu? - Resim: 3

Ocak ayı itibarıyla en yüksek artış, aylık 182 Euro zamla Almanya’da görüldü. Almanya’yı 115 Euro ile Litvanya ve 109 Euro ile İrlanda takip etti. Belçika ve Yunanistan gibi ülkeler ise zam tercihini geçen yılın Temmuz ayından yana kullanarak Ocak ayını pas geçti.

3 10
En yüksek asgari ücret veren Avrupa ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı oldu? - Resim: 4

Türkiye’de asgari ücretin 2026 yılı için 33.030 TL (Net 28.075 TL) olarak belirlenirken, Türkiye sondan beşinci sırada konumlandı. Sonuncu Bulgaristan ile aramızdaki fark ise sadece 34 Euro seviyesinde.

4 10
En yüksek asgari ücret veren Avrupa ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı oldu? - Resim: 5

Türkiye’de asgari ücretin 2026 yılı için 33.030 TL (Net 28.075 TL) olarak belirlenirken, Türkiye sondan ikinci sırada konumlandı.

5 10
En yüksek asgari ücret veren Avrupa ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı oldu? - Resim: 6

EUROSTAT verilerine göre Avrupa ülkeleri asgari ücret seviyelerine göre üç ana gruba bölünüyor.

6 10
En yüksek asgari ücret veren Avrupa ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı oldu? - Resim: 7

Ülke Gruplarına Göre Dağılım (Euro)

Yüksek Seviye Maaşlar (+1.500 €):

​Lüksemburg: 2.704 € (Avrupa Lideri)

​İrlanda: 2.391 €

​Almanya: 2.343 €

​Hollanda: 2.295 €

​Belçika: 2.112 €

​Fransa: 1.823 €

7 10
En yüksek asgari ücret veren Avrupa ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı oldu? - Resim: 8

Orta Seviye Maaşlar (1.000 € - 1.500 €):

​İspanya: 1.381 €

​Slovenya: 1.278 €

​Polonya: 1.139 €

​Yunanistan: 1.027 €

​Not: Hırvatistan, Portekiz, Güney Kıbrıs ve Litvanya bu grupta.

8 10
En yüksek asgari ücret veren Avrupa ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı oldu? - Resim: 9

Düşük Seviye Maaşlar (1.000 € Altı):

​Malta: 994 €

​Çek Cumhuriyeti: 924 €

​Estonya: 886 €

​Macaristan: 838 €

​Romanya: 795 €

​Türkiye: 654 €

​Bulgaristan: 620 €

Kuzey Makedonya: 586 €

Arnavutluk: 517 €

Moldova: 319

9 10
En yüksek asgari ücret veren Avrupa ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı oldu? - Resim: 10
10 10
Kaynak: Dış Haberler Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro