En yüksek asgari ücret veren Avrupa ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı oldu?

Ocak ayı itibarıyla en yüksek artış, aylık 182 Euro zamla Almanya’da görüldü. Almanya’yı 115 Euro ile Litvanya ve 109 Euro ile İrlanda takip etti. Belçika ve Yunanistan gibi ülkeler ise zam tercihini geçen yılın Temmuz ayından yana kullanarak Ocak ayını pas geçti.