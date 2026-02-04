Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) tarafından yayımlanan 2026 yılı verileri, Avrupa Birliği ve aday ülkelerdeki asgari ücret uçurumunu bir kez daha gözler önüne serdi.
En yüksek asgari ücret veren Avrupa ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı oldu?
EUROSTAT, 2026 yılı verileri, Avrupa Birliği ve aday ülkelerdeki asgari ücret uçurumunu veriler ile ortaya çıkardı. Avrupa Birliği'nde en yüksek asgari ücret veren ülke Lüksemburg olurken, Türkiye ise sondan 5'inci sırada yer aldı.
AB üyesi 22 ülkeden 15’i, yeni yılla birlikte çalışanların asgari ücretine zam yaparak alım gücünü koruma yoluna gitti.
Ocak ayı itibarıyla en yüksek artış, aylık 182 Euro zamla Almanya’da görüldü. Almanya’yı 115 Euro ile Litvanya ve 109 Euro ile İrlanda takip etti. Belçika ve Yunanistan gibi ülkeler ise zam tercihini geçen yılın Temmuz ayından yana kullanarak Ocak ayını pas geçti.
Türkiye’de asgari ücretin 2026 yılı için 33.030 TL (Net 28.075 TL) olarak belirlenirken, Türkiye sondan beşinci sırada konumlandı. Sonuncu Bulgaristan ile aramızdaki fark ise sadece 34 Euro seviyesinde.
EUROSTAT verilerine göre Avrupa ülkeleri asgari ücret seviyelerine göre üç ana gruba bölünüyor.
Ülke Gruplarına Göre Dağılım (Euro)
Yüksek Seviye Maaşlar (+1.500 €):
Lüksemburg: 2.704 € (Avrupa Lideri)
İrlanda: 2.391 €
Almanya: 2.343 €
Hollanda: 2.295 €
Belçika: 2.112 €
Fransa: 1.823 €
Orta Seviye Maaşlar (1.000 € - 1.500 €):
İspanya: 1.381 €
Slovenya: 1.278 €
Polonya: 1.139 €
Yunanistan: 1.027 €
Not: Hırvatistan, Portekiz, Güney Kıbrıs ve Litvanya bu grupta.
Düşük Seviye Maaşlar (1.000 € Altı):
Malta: 994 €
Çek Cumhuriyeti: 924 €
Estonya: 886 €
Macaristan: 838 €
Romanya: 795 €
Türkiye: 654 €
Bulgaristan: 620 €
Kuzey Makedonya: 586 €
Arnavutluk: 517 €
Moldova: 319