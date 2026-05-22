Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD Başkanı Donald Trump’ın isteğiyle tanımlanamayan uçan cisimlere (UFO) ilişkin hükümet raporlarının yayınlama süreci, bugün paylaşılan 64 yeni dosya ile devam etti. Yeni pakette, altı adet belge, 7 ses kaydı ve 51 görüntüye yer verildi.

DOSYADA TUHAF OLAYLAR YER ALDI

Savunma Bakanlığı’nın özel internet sayfası üzerinden paylaşılan yeni görüntülerin büyük bir kısmı, 2018 ile 2023 seneleri arasında ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) faaliyet alanında kayda alınan tuhaf olaylara dayanıyor.

2023 senesi ocak ayında Sarı Deniz üzerinde kaydedilen bir görüntüde uzakta uçan küçük ve yuvarlak bir nesne görülüyor. Görüntülerde, yuvarlak nesnenin kamera yaklaştırıldığında soldan sağa doğru çok yüksek hızda hareket ettiği belirlenebiliyor.

Konum bilgisi verilmeyen 2022 tarihli bir videoda ise bir denizaltının yakınında suya girip çıkan çok sayıda küresel nesne görülüyor.

SAVAŞ UÇAĞI TARAFINDAN VURULDU

Askeri uçakların kamera ve sensörleriyle kaydedilmiş tanımlanamayan anormal olaylara ait görüntüler arasında, 2023 senesinde bir savaş uçağının Huron Gölü üzerinde tanımlanamayan bir nesneyi vurduğu an da yer alıyor.

SURİYE'DE GÖRÜLDÜ

2021 senesinde Suriye’de kaydedilen görüntülerde ise gökyüzünde hareket eden bir nesnenin aniden yön değiştirdiği ve hızlanarak sensör tarafından takip edilemez hale geldiği görülüyor.

2024 senesi Nisan ayı tarihli bir videoda, bir uçağın yanından hızla geçen bir nesne görülebiliyor. ABD Sahil Güvenliği’ne ait kızılötesi bir sensörden elde edildiği düşünülen görüntülerin ABD’nin güneydoğusunda kaydedildiği bildiriliyor.

Belgeler arasında tarihi UFO gözlem kayıtları, Sovyetler Birliği istihbarat faaliyetlerine ilişkin bir rapor ve ABD Enerji Bakanlığı’nın UFO ihbar dosyaları da yer aldı.

EN DİKKAT ÇEKENİ İSTİHBARAT SUBAYI AÇIKLADI

Yeni paylaşımlar arasında en dikkat çekici olanlardan biri ise kıdemli bir istihbarat subayının UFO gözlemleri ile ilgili paylaşımı oldu.

2025 senesinin sonlarında askeri bir helikopterde meydana gelen bir deneyimi ayrıntılarıyla aktaran subay, kendisi ve mürettebatın "bir saatten uzun süren bir dizi yakın Tanımlanamayan Hava Olayı (UAP)" tecrübe ettiklerini anlattı.

Subay, "Uzaktan, dağın arka planında her yöne yayılan sayısız turuncu küre gördük. Bu görüntü birkaç dakika sürdü ve ardından kayboldu" sözlerini sarf etti.

Subay ifadesinde, "Pilotlarla birlikte ben de çıplak gözle, helikoptere yakın ve sağ tarafımızda, rotor diskinin hemen üzerinde hareketsiz duran iki büyük kürenin yan yana parladığını gördük. Oval şekilliydiler. Beyaz ya da sarı merkezli, turuncu renkteydiler ve her yöne ışık yayıyorlardı" dedi.