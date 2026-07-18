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Kaynak: AA

Slovakya Tarımsal Merkez Kontrol ve Test Enstitüsü tarafınca yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda bu ay 18 tane "istilacı" böcek olduğu belirlendi.

Macaristan Gıda Güvenliği Ofisi (NEBIH) de Ukrayna sınırları yakınlarında zümrüt dişbudak kurduna rastlandığını, bu türün dişbudak ağacının kurumasına neden olan zararlı bir böcek olduğunu ifade etti.

NEBIH, yaklaşık 1,3 santimetre uzunluğa ulaşabilen böceğin yayılmasını engellemek için izleme çalışmalarını artırma tavsiyesi verdi.

ABD'YE ÇİN'DEN GELDİĞİ BELİRTİLMİŞTİ

Zümrüt dişbudak kurdu, ABD'de ilk olarak 2002'de belirlenmiş ve kısa sürede New York başta olmak üzere 35 eyalete yayılmış, milyonlarca dişbudak ağacını hızla kurutmuştu.

Bilim adamları tarafından ABD'deki ormanlar için en tehlikeli haşere olduğu belirtilen böcek, dişbudak ağacının kabuğuna yumurtalarını bırakmak suretiyle ağaçtaki su ve besin dengesini bozuyor ve kısa sürede kurumasına sebebiyet veriyor.