ABD’de Halkbank’a (#HALKB) karşı açılan ceza davasında mahkeme konferansı, tarafların talebi üzerine 11 Mart tarihine ertelendi. Erteleme kararı mahkeme kayıtlarına yansıdı.

Reuters’ın aktardığına göre, ABD’li savcılar 2019 senesinde açılan davada Halkbank’ı İran’a yönelik yaptırımların delinmesine yardımcı olmakla suçladı.

İddianamede bankaya dolandırıcılık, kara para aklama ve komplo suçlamaları yöneltilirken, yaklaşık 20 milyar dolarlık kısıtlı fonun gizlice transfer edildiği ve İran’ın petrol gelirlerinin altın ve nakde çevrilerek kullanıma sunulduğu öne sürüldü. Halkbank ise suçlamaları reddediyor.

Süreçte yüksek yargı aşaması da dikkat çekti. 2023 senesinde ABD Yüksek Mahkemesi davayı geçici olarak bozarken, yabancı devlet şirketlerinin ceza davalarında otomatik dokunulmazlığa sahip olmadığını ifade etti. Yaşananlardan sonra dosya yeniden alt mahkemeye döndü.

DAVA 11 MART'A ERTELENDİ

Ardından ABD 2. Temyiz Mahkemesi 2024 yılının Ekim ayında Halkbank’ın dokunulmazlık kalkanından yararlanamayacağına karar verdi. Banka ise alınan karar sonrası yeniden ABD Yüksek Mahkemesi’ne başvuru yaptı.

