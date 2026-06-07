Bütün evlerde var: O ağrı kesici için korkutan uyarı

İbuprofen'i tek başına kullanmak yerine diğer reçeteli ilaçlarla kombine etmek, karşı karşıya kalabileceğiniz riskleri çok daha ciddi boyutlara taşıyor. Bu ilacın; tansiyon düzenleyiciler, kan sulandırıcılar, antidepresanlar ya da birtakım diyabet ilaçlarıyla bir arada tüketilmesi, hem beraberinde alınan ilaçların faydasını ortadan kaldırıyor hem de iç kanama gibi tehlikeli komplikasyonların görülme ihtimalini zirveye ulaştırıyor.