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ABD Futbol Federasyonu, erkek milli takım teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre; Pochettino ve teknik ekibi ABD Milli Takımı'nı 2030 Dünya Kupası'na hazırlamanın yanı sıra milli takım organizasyonu, genç oyuncu gelişimi, antrenör eğitimi, profesyonel liglerle iş birliği ve diğer teknik konularda federasyona danışmanlık yapacak.

'KALICI BİR ETKİ BIRAKMAK İSTİYORUZ'

Eylül 2024'ten bu yana ABD Milli Takımı'nın başında bulunan Mauricio Pochettino, sözleşme uzatmasının ardından yaptığı açıklamada "Son iki yılda erkek milli takım programını daha da güçlü hale getirmek için büyük bir potansiyel olduğunu gördük. Bizi sıcak karşılayan bu ülkede spor üzerinde kalıcı bir etki bırakmak ve bunun sahadaki sonuçların ötesine geçmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

DÜNYA KUPASI'NDA SON 16'YA KALMIŞTI

Pochettino yönetimindeki ABD, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'nin de yer aldığı D Grubu'nu lider tamamlamıştı. ABD Milli Takımı, son 16 turunda Belçika'ya elenerek turnuvaya veda etmişti.