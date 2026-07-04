ABD’de petrol sondaj faaliyetlerine ilişkin haftalık veriler açıklandı. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes’un verilerine göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı artış gösterdi.
KULE SAYISI 445’E YÜKSELDİ
27 Haziran - 2 Temmuz haftasında:
Petrol sondaj kulesi sayısı 5 artarak 445’e çıktı
Verilerin, ABD’de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatili nedeniyle bu hafta 2 Temmuz’da açıklandığı belirtildi.
YILLIK ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ
ABD’de petrol sondaj kulesi sayısı:
Son bir yılda 20 adet artış gösterdi
Petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket
Kule sayısındaki artışla birlikte petrol fiyatlarında da sınırlı yükseliş gözlendi.
Brent petrol
Perşembe: 71,80 dolar
Cuma: 72,12 dolar
WTI ham petrol
Perşembe: 68,69 dolar
Cuma: 68,78 dolar
Açıklanan veriler, ABD’de üretim faaliyetlerinin arttığına işaret ederken, petrol fiyatlarının da haftayı yükselişle tamamladığını ortaya koydu.