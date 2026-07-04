ABD’de petrol sondaj faaliyetlerine ilişkin haftalık veriler açıklandı. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes’un verilerine göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı artış gösterdi.

KULE SAYISI 445’E YÜKSELDİ

27 Haziran - 2 Temmuz haftasında:

Petrol sondaj kulesi sayısı 5 artarak 445’e çıktı
Verilerin, ABD’de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatili nedeniyle bu hafta 2 Temmuz’da açıklandığı belirtildi.

YILLIK ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

ABD’de petrol sondaj kulesi sayısı:

Son bir yılda 20 adet artış gösterdi
Petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket
Kule sayısındaki artışla birlikte petrol fiyatlarında da sınırlı yükseliş gözlendi.

Brent petrol

Perşembe: 71,80 dolar
Cuma: 72,12 dolar
WTI ham petrol

Perşembe: 68,69 dolar
Cuma: 68,78 dolar
Açıklanan veriler, ABD’de üretim faaliyetlerinin arttığına işaret ederken, petrol fiyatlarının da haftayı yükselişle tamamladığını ortaya koydu.

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