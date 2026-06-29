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Kaynak: İHA

Olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Yenişehir kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğündeki özel bir firmaya ait sondaj yapan araçta henüz anlaşılamayan bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yan tarafta bulunan işçilerin kaldığı karavana sıçradı.

Alevlere ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan işçiler yaptı. Yangını müdahale eden işçilerden Mehmet Emin A., Beşir A. ve Mehmet Ö. yaralandı. Yangın sonrası bölgeye giden itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında sondaj aracı ile karavan kullanılamaz hale gelirken hafif şekilde yaralanan işçiler ise hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.