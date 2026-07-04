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Milyonlarca emekli ve memurun maaşı dünkü TÜİK verisi ile tam anlamıyla belirlendi. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 17,76, memurlar ve emeklileri ise yüzde 13,5 olarak belirlendi. Maaşlara yapılacak zam oranları bu şekildeyken bu ayki kira zam artışı yüzde 32,03 olarak açıklandı.

KİRA ZAM ORANI MAAŞLARI SOLLADI

Dünya Gazetesi köşe yazarı Naki Bakır, kira zam oranı ile maaş zamları arasındaki derin uçurumu hesaplamalar ile gözler önüne serdi. Bakır, kira zam oranının bu ay emekli zammının 1,8, memur zammının 2,4 katı olduğuna dikkat çekti.

"POLİTİKA FAİZİNDE İNDİRİME ALAN AÇAN BİR UNSUR"

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 23 Temmuz’da yapacağı faiz toplantısına enflasyonun etkisine de değinen Bakır, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Aylık enflasyonun haziranda yüzde 1’in altına inmesi, faiz indirim süreci için de mesaj niteliğinde. Enflasyondaki düşüş, halen yüzde 37 düzeyinde bulunan politika faizinde indirime alan açan bir unsur. Ancak hem küresel ekonomik koşullar ve jeopolitik risklerde henüz belirsizliklerin tam aşılamaması hem de TÜFE’nin detayları temkinli olmayı salık veriyor. Merkez Bankası’nın enflasyonda yıllık yüzde 24’lük revize ara hedefinin tutması, kalan 6 ayın ortalamasında TÜFE artışının yüzde 0,86’yı; yüzde 26’lık yıl sonu beklentisi için de yüzde 1,13’ü aşmamasına bağlı.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon verilerine “Şoklara rağmen eşgüdüm içerisinde yürüttüğümüz para, maliye ve gelirler politika bileşiminin sağladığı makro finansal istikrar sayesinde enflasyondaki aşağı yönlü ana eğilimin devam etmesi beklenmektedir” yorumunu yaparken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de “Arz şoklarıyla artan küresel enerji fiyatları nedeniyle kesintiye uğrayan dezenflasyon süreci yeniden başladı. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdürüyoruz” değerlendirmesini yaptı.