Enerji alanında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) petrol arama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
3 İLDE ARAMA YAPILACAK
Alınan karara göre, Arar Petrol AŞ’ye:
Hatay’da iki ayrı saha
Adana, Osmaniye ve Hatay’ı kapsayan bir saha
olmak üzere toplam 3 bölgede petrol arama ruhsatı verildi.
RUHSAT SÜRESİ 5 YIL
Verilen ruhsatların 5 yıl süreyle geçerli olacağı belirtildi. Şirketin başvurularının değerlendirilmesi sonucu alınan karar, kara sahalarında petrol arama faaliyetlerinin hız kazanacağını gösteriyor.
GENİŞ ALANLAR KAPSANIYOR
Karar kapsamında:
Hatay’da 25 bin 550 hektar ve 62 bin 336 hektar büyüklüğünde iki saha
Adana, Osmaniye ve Hatay’ı kapsayan 57 bin 230 hektarlık alan
petrol arama faaliyetlerine açıldı.
ENERJİDE YERLİ KAYNAK VURGUSU
Uzmanlar, söz konusu adımın Türkiye’nin enerji arz güvenliği ve yerli kaynakların değerlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirtiyor. Yeni ruhsatlarla birlikte bölgedeki petrol arama çalışmalarının önümüzdeki dönemde hız kazanması bekleniyor.