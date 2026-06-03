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ADP Araştırma Enstitüsü’nün Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle hazırladığı ulusal istihdam raporuna göre, açıklanan veri piyasa beklentisi olan 118 bin kişinin üzerinde gerçekleşti. Böylece özel sektör istihdamında Ocak 2025’ten bu yana en yüksek artış kaydedildi.

NİSAN VERİSİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Raporda, nisan ayına ilişkin istihdam artışı verisinin 109 binden 105 bine revize edildiği belirtildi.

İSTİHDAM ARTIŞI HİZMET SEKTÖRÜNDEN GELDİ

Mayıs ayında istihdam artışının büyük bölümünün hizmet sektöründen kaynaklandığı görüldü. Bu dönemde hizmet sektöründe 114 bin, üretim sektöründe ise 8 bin kişilik istihdam artışı yaşandı.

ÜCRET ARTIŞLARINDA DENGELİ GÖRÜNÜM

26 milyondan fazla çalışanın bordro verileri kullanılarak hesaplanan ADP raporuna göre, yıllık ücret artışı mayıs ayında aynı işte kalan çalışanlar için yüzde 4,4, iş değiştirenler için ise yüzde 6,5 oldu.

“İŞGÜCÜ PİYASASI İSTİKRARLI”

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, işe alımların mayısta son yıllara göre daha geniş bir tabana yayıldığını belirtti.

Richardson, “İş gücü piyasası, yaz dönemi işe alım sezonuna girerken istikrarlı ivmesini korumaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.