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Ordu'nun Fatsa İlçe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş, SAĞRA'nın Fatsa Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştireceği 110 milyon liralık yatırım için inşaat ruhsatının imzalandığını açıkladı. Yatırımın tamamlanmasıyla yaklaşık 700 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

BEKLENEN İMZA ATILDI

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş, uzun süredir beklenen önemli bir yatırım sürecinde kritik aşamanın tamamlandığını duyurdu.

Karataş, SAĞRA firmasının Fatsa Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçireceği yatırım için inşaat ruhsatının imzalandığını belirterek, inşaat çalışmalarının başlamasının önünde artık herhangi bir engel kalmadığını söyledi.

700 KİŞİYE İŞ KAPISI OLACAK

Toplam 110 milyon liralık yatırımın bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Karataş, projenin tamamlanmasıyla yaklaşık 700 kişinin istihdam edileceğini kaydetti.

Karataş, yaptığı açıklamada, “Bugün itibarıyla SAĞRA firmamızın Fatsa Organize Sanayi Bölgemizdeki yatırımı için inşaat ruhsatının imzasını atmış bulunuyorum. Böylece 700 insanımızı iş sahibi yapacak 110 milyon liralık bu dev yatırımın inşaatının başlaması için hiçbir engel kalmadı” dedi.

FATSA OSB’DE YENİ DÖNEM

Açıklamasında Organize Sanayi Bölgesi'nin büyüklüğüne de dikkat çeken Karataş, yapılan çalışmalar sonucunda Fatsa OSB'nin alanının 1375 dönüme ulaştığını belirtti.

Bu gelişmeyle birlikte Fatsa Organize Sanayi Bölgesi'nin Karadeniz Bölgesi’nde tek parsel üzerinde kurulu en büyük organize sanayi bölgesi unvanını bir kez daha tescillediğini ifade etti.

“BÖLGEMİZE VE İNSANIMIZA HAYIRLI OLSUN”

Karataş, yatırımın Fatsa ve bölge ekonomisi açısından önemli bir kazanım olduğunu vurgulayarak, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Karataş, “Bölgemize ve insanımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Emeği olan herkese bir kez daha minnet ve teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.