S&P Dow Jones Indices tarafından açıklanan S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi verilerine göre, ABD’de konut fiyatları ocak ayında yıllık bazda yüzde 0,9 arttı. Bu oran, bir önceki ayda kaydedilen yüzde 1,1’lik artışın gerisinde kaldı.

Veriler, konut piyasasında fiyat artış hızının kademeli olarak yavaşladığına işaret etti.

20 ŞEHİRDE BEKLENTİ AŞILAMADI

ABD’nin 20 büyük kentini kapsayan endeks, ocakta yıllık yüzde 1,2 yükseldi. Ancak bu artış, piyasalarda beklenen yüzde 1,4 seviyesinin altında kaldı.

Ocak ayında konut fiyatlarının en fazla arttığı şehir New York oldu. Bu kentte fiyatlar yıllık bazda yüzde 4,9 yükseldi.

New York’u yüzde 4,6 artışla Chicago ve yüzde 3,6 ile Cleveland takip etti.

Öte yandan, konut fiyatlarının en fazla gerilediği şehir yüzde 2,5 düşüşle Tampa olarak kayıtlara geçti.