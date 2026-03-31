Meteoroloji'nin raporuna göre Türkiye genelinde yağışlı hava etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz’in iç kesimleri başta olmak üzere birçok bölgede yağmur ve sağanak yağış görülecek.

Tahminlere göre Manisa, Antalya, Hatay, Ankara, Çankırı, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Mersin’in iç kesimlerinde de gün içerisinde yağış geçişleri yaşanabilecek.

SICAKLIKLAR BATI VE İÇ KESİMLERDE ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının özellikle yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde artması bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerde sıcaklığın 4 ila 6 derece yükselmesinin öngörüldüğünü bildirdi. Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmiyor.

Rüzgârın ise genel olarak güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU İÇİN ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riskinin bulunduğunu açıkladı. Uzmanlar, özellikle dağlık bölgelerde yaşayan vatandaşların ve bölgeden geçiş yapacakların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

MARMARA’DA SAĞANAK GEÇİŞLERİ

Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, gün içinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. İstanbul’da sabah saatlerinde hafif sağanak beklenirken sıcaklığın 15 derece civarında olması öngörülüyor. Çanakkale ve Kocaeli’de ise öğle saatlerinden sonra sağanak yağış görülebilir.

EGE’DE KIYI KESİMLERDE YAĞIŞ

Ege Bölgesi’nde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Özellikle kıyı kesimleri ile Manisa çevresinde aralıklı sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. İzmir ve Muğla’da gün içinde yağış geçişleri yaşanabilir.

AKDENİZ’DE ANTALYA VE HATAY’DA YAĞMUR

Akdeniz Bölgesi’nde genel olarak parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Antalya ve Hatay çevrelerinde aralıklı sağanak yağış beklenirken, Mersin’in iç kesimlerinde de öğle saatlerinde yağmur görülebileceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU’DA ÖĞLE SAATLERİNDE YAĞIŞ

İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara ve Çankırı çevrelerinde öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Bölge genelinde ise parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

KARADENİZ’DE YAĞIŞLI HAVA

Batı Karadeniz’de gün boyunca çok bulutlu ve yağışlı bir hava etkili olacak. Bolu, Düzce, Kastamonu ve Zonguldak çevrelerinde sağanak yağışların gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz’de ise parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde sağanak yağış görülebilirken, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU’DA YEREL YAĞIŞ

Doğu Anadolu’da genel olarak parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış görülebilecek.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış tahmin ediliyor. Bölgenin diğer kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.