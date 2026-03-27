Konut kredisi faizleri Mart’ta patladı: İşte en düşük faiz oranını veren 4 banka
Ev alma hayali kuranların umudu konut kredisi faizlerindeydi. Yılın ilk çeyreğinde dip gören oranlar, mart sonunda Orta Doğu savaşı ve küresel gelişmelerle hızla yükseldi. En düşük faizi veren sadece 4 banka kaldı.Derleyen: Dilek Taşdemir
Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine gitmesiyle birlikte geçtiğimiz aylarda konut kredisi faizleri dip yaparken, Orta Doğu’da ABD-İsrail ve İran arasında yaşanan savaş küresel ekonomide dengeleri değiştirdi. Birçok majör merkez bankasından faiz indirimleri beklenirken, savaşın seyri ve petrol fiyatlarındaki ani yükselişle birlikte faiz indirimleri ötelendi, hatta faiz artırımları konuşulmaya başlandı.
BANKALARDA ORANLAR HIZLA YÜKSELİŞE GEÇTİ
Bu süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da politika faizini sabit tutarken, piyasalara ‘sıkı duruş’ mesajı verdi. Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine ara vermesiyle birlikte bankalarda oranlar hızla yükselişe geçti.Yılın ilk aylarında konut kredisi faizleri %2.79’dan %2.49’a kadar gerilerken pek çok bankada oranlar %2.50-%2.60 aralığında seyrediyordu.
Gelinen süreçte bu oranlarda faiz veren sadece 4 banka kaldı.Halihazırda 2 kamu bankası 120 ay vade için %2.49 faiz verirken, iki özel bankada da oranlar %2.49 ve %2.55’te kaldı. Kalan tüm bankalarda oranlar hızla yukarı çekildi.Şu anda bankalarda oranlar %2.63’ten başlayarak %3.00 seviyelerinin üzerinde seyrediyor. Bankalarda faiz oranlarının daha da yükselip yükselmeyeceği ise merak konusu.
‘FAİZDE DÜŞÜŞ TRENDİ GECİKME YAŞADI’
Peki önümüzdeki süreçte konut kredisi faizleri nasıl seyredecek? Biz %2.00 seviyelerini ne zaman göreceğiz? Son faiz artışlarıyla birlikte kredi çekecek bir kişinin aylık taksitleri ne kadar arttı? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı:
“Konut kredileri tarafındaki düşüş trendi biraz gecikme yaşadı. Merkez Bankası'nın faiz oranını sabit tutması, gerekse de Orta Doğu savaşı sonrası makroekonomik gelişmeler nedeniyle şu an için krediler tarafında bir yükselme görüyoruz.
‘HALA FIRSAT NİTELİĞİNDE TAŞINMAZLAR VAR’
Şu an için bazı bankalar zaten oranları revize etmişti. Yüzde 2.49'dan 2.55 seviyelerine çıkartan bankalar oldu. Ancak şu anki 2.50 seviyeleri çerçevesinde baktığımızda, gayrimenkul tarafında hala fırsat niteliğinde taşınmazlar bulunabiliyor...
Bizim değerlendirmemiz, faizlerin düşüşüyle beraber bu noktada daha yoğun bir talep olacağı yönündeydi. Nitekim son dönemde ipotekli satışlarda da bazı artışlar yaşamaya başlamıştık. Fakat faiz indirimlerinin piyasaya yansıması biraz gecikmeli olacak gibi gözüküyor.
AYLIK TAKSİTLER NE KADAR ARTTI?
Örnek vermek gerekirse 120 ay vade ve %2.49 faiz oranıyla 2 milyon TL kredi çeken bir kişinin aylık taksiti 52.546,40 TL yapıyor. Faiz oranı %2.65’e çıktığı zaman aylık taksitler 55.401,29 TL’yi buluyor. Yani faiz oranının 2.49 yerine 2.65 olması durumunda, aylık taksitler 2.855 TL seviyelerinde yükselmiş oluyor.
FAİZDE %2.00 SEVİYELERİNİ NE ZAMAN GÖRÜRÜZ?
Faizlerde yüzde 2 oranını görmemiz için yıl sonunu bekleyeceğiz. Çünkü bundan sonraki para politikası toplantılarında alınacak kararlar savaşın seyrine göre belirlenecek. Savaşın uzaması bu riski biraz daha artırır. Şu an için faizlerdeki yükselişin, konut fiyatlarındaki artışı bir süre daha baskılayacağını öngörüyoruz. Ancak konut tarafındaki talep oldukça canlı...
Bu nedenle fiyat artışlarının enflasyon paralelinde ilerleyeceğini değerlendirebiliriz. Yani yıllık bazda konut fiyatlarında yine yüzde 30 civarında artışlar göreceğiz."