ABD’nin 20 büyük kentini kapsayan endeks de martta yıllık yüzde 0,8 yükseldi. Böylece piyasa beklentisi olan yüzde 0,9’un altında bir artış gerçekleşti. Endeks, şubat ayında da yüzde 0,9 artış kaydetmişti.

Verilere göre mart ayında konut fiyatlarının en fazla arttığı şehir Chicago oldu. Chicago’da fiyatlar yıllık bazda yüzde 6,1 yükseldi. Bu kenti yüzde 4 artışla New York ve yüzde 3 ile Cleveland izledi.

Öte yandan konut fiyatlarının en fazla gerilediği şehir ise yüzde 2,5 düşüşle Seattle olarak kaydedildi.

Uzmanlar, faiz oranları ve talep koşullarındaki değişimlerin konut fiyatlarındaki artış hızını baskıladığını belirtiyor.