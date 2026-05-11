ABD’de sosyal medya platformlarında, Başkan Donald Trump’a yönelik siyasi şiddet imaları taşıyan belirsiz ve karanlık mizah dili daha görünür hale geldi.

27 yaşındaki ilerici sosyal medya içerik üreticisi Peyton Vanest, Trump hakkındaki öfkesini dile getirdiği 62 saniyelik videoda “Birisi yapmalı” ifadesini kullandı ancak “bunu” neyin ifade ettiğini açıkça tanımlamadı.

Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, Vanest’in TikTok videosu 700 binden fazla beğeni ve 3,2 milyon görüntülenme aldı; aynı içeriğin Instagram versiyonu 1,4 milyon görüntülenmeye ulaştı. Vanest’in videosuna gelen yorumlardan biri, izleyicilerin belirsiz ifadeyle neyin kastedildiğini anladığını gösteren biçimde “Ne hakkında konuştuğunu hepimizin tam olarak bilmesi çılgınca” şeklinde oldu.

“Birisi yapmalı” kalıbı ve benzeri çevrim içi varyantlar, güçlü bir kişinin öldürülmesini ima eden göz kırpma niteliğinde bir kısaltma olarak yayılıyor.

Know Your Meme raporu, siyasi şiddete dair kasıtlı olarak belirsiz konuşmaların geçen yıl içinde ana akım platformlarda yayıldığını ve en sık Trump ile Elon Musk bağlamında kullanıldığını ortaya koydu.

Bu eğilimin erken viral örneklerinden biri, Şubat 2025’te Brooklynli bir komedyenin Elon Musk ve Trump hakkında konuştuğu TikTok videosu oldu; video, Libs of TikTok ve Musk tarafından yeniden paylaşıldıktan sonra 48 milyon görüntülenmeye ulaştı.

Know Your Meme, “Birisi yapmalı” eğilimine yönelik ilginin geçen ay Washington’daki Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği sırasında silahlı bir kişinin engellenen saldırısından sonra yükseldiğini tespit etti.

İMALAR SADECE TRUMP’A YÖNELİK DEĞİL

ABD’de seçilmiş siyasetçiler de şiddet imalı dijital içerik tartışmalarının parçası oldu; eski Temsilci Paul A. Gosar, Alexandria Ocasio-Cortez’i öldürüyormuş gibi gösteren animasyon videosu nedeniyle 2021’de kınandı.

Trump, Mart 2024’te dönemin Başkanı Joe Biden’ı elleri ve ayakları bağlı gösteren bir çizimin yer aldığı videoyu paylaştı.

Virginia’da “The Ghost” adını kullanan 37 yaşındaki bir vlogger, kendi paylaşımının Trump yönetiminin çatışmacı üslubuna yanıt olduğunu söyledi.

Violence Prevention Project kurucu ortağı Jillian Peterson, toplumsal onay hissinin şiddet bulaşı açısından tehlikeli olabileceğini söyledi.

Peterson, Columbine Lisesi saldırısının ardından benzer saldırıları besleyen hayranlık kültürünün internetin uçlarında kaldığını, buna karşılık bugünkü siyasi şiddet imalarının toplumun daha geniş kesimlerinde yankı bulduğunu belirtti.

Southern Methodist Üniversitesi Başkanlık Tarihi Merkezi kurucu direktörü Jeffrey A. Engel, siyasi şiddet söyleminin normalleşmesi tartışılırken Trump’ın bu söylemin yayılmasındaki rolünün göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Engel, devlet başkanının geleneksel olarak ülkede nezaket ve ahlak tonunu belirlediğini söyledi.

TRUMP “HAİN” VE “HAŞERE” OLARAK NİTELEDİ

Trump son on yılda destekçilerini protestoculara yönelik şiddete teşvik etti, rakiplerini “hain” ve “haşere” olarak niteledi, Demokratların “asılması” çağrısını güçlendirdi ve bazı milletvekillerinin davranışlarını “ölümle cezalandırılabilir” olarak tanımladı.

ABD Anayasa Mahkemesi’nin Birinci Değişiklik kapsamında hukuka aykırı dil için yüksek eşik belirlemesine rağmen Trump yetkilileri, başkanın eleştirmenleri hakkında tehdit iddiasıyla ceza davaları açtı.

Eski FBI Direktörü James B. Comey, Instagram’da deniz kabuklarıyla oluşturulmuş “86 47” fotoğrafı paylaşması nedeniyle geçen ay suçlandı.

Trump, “86” ifadesinin mafya dilinde “onu öldür” anlamına geldiğini ve “86 47” ifadesinin “Başkan Trump’ı öldür” anlamına geldiğini yazdı.