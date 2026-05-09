Donald Trump’a yönelik suikast imaları içeren sosyal medya paylaşımlarının son bir yılda büyük artış gösterdiği belirtildi. Uzmanların bu tür söylemlerin siyasi şiddeti normalleştirebileceği konusunda uyarıda bulunduğu ifade edildi.

27 yaşındaki progresif sosyal medya fenomeni Peyton Vanest’in Trump hakkında ima içeren videosunun TikTok’ta 3,2 milyon görüntülenmeye ulaştığı öğrenildi.

Washington Post’ta yer alan haberde aynı videonun 700 binden fazla beğeni aldığı ifade edildi. Instagram versiyonunun ise yaklaşık 1,4 milyon görüntülenme aldığı belirtildi.

Videoda Vanest’in “birisi yapmalı” ifadesini kullandığı belirtildi. İzleyicilerin büyük bölümünün videodaki imayı anladığını belirten yorumlar yaptığı ifade edildi. Videonun Trump’a yönelik üçüncü suikast girişiminden 18 gün önce yayımlandığı belirtildi. “Somebody should do it” (Birisi yapmalı) ifadesinin çevrim içi kültürde güçlü kişilerin öldürülmesini ima eden yeni şifreli söylem haline geldiği belirtildi.

İnternet kültürünü inceleyen Know Your Meme raporunun bu eğilimi detaylandırdığı ifade edildi.

ÖZELLİKLE TRUMP VE ELON MUSK’A YÖNELİK İÇERİKLER ÇOĞUNLUKTA

Rapora göre benzer içeriklerin özellikle Trump ve Elon Musk hakkında yayıldığı belirtildi. Erken örneklerden birinin Şubat 2025’te yayımlanan Brooklyn merkezli komedyen videosu olduğu ifade edildi. Videoda “birisi takım için hayatını feda etmeli” ifadesinin kullanıldığı belirtildi. Libs of TikTok hesabının videoyu yeniden paylaştığı ifade edildi.

Elon Musk’ın da paylaşımı yaydığı belirtildi. Bunun videonun toplam görüntülenmesini yaklaşık 48 milyona çıkardığı ifade edildi. Musk’ın “herkes ölür ama herkes yaşamaz” şeklinde yanıt verdiği belirtildi.

Know Your Meme araştırmasının ilginin geçen ay Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde engellenen silahlı saldırı sonrası zirve yaptığını ortaya koyduğu ifade edildi. Notre Dame Üniversitesi profesörü Tim Weninger’in bu söylemleri ilk kez geçen sonbaharda fark ettiğini söylediği belirtildi. Weninger’in görüştüğü öğrencilerin tamamının “Somebody should do it” ifadesinin anlamını bildiğini ifade ettiği aktarıldı.

Yapılan araştırmalar, Trump’ın demokratik seçimle görevden ayrılacağına dair inancın düşmesi nedeniyle söz konusu paylaşımlarda ciddi artış olduğunu ortaya koydu.