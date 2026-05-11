Doku'nun öldürüldüğü dönem Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in 'delil karartmaktan', oğlunun ise 'kasten öldürmekten' tutuklu olduğu Gülistan Doku cinayetinde toplamda 12 kişi tutuklu bulunuyor.
Gülistan Doku soruşturmasında 'çok kelle gidecek' diyen komisere ne oldu?
Türkiye 6 yıldır çözülemeyen Gülistan Doku cinayeti dosyasına kilitlendi, dosyadan her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. "Bu dosyada çok kelle gidecek" dediği öne sürülen dönemin cinayet masası komiseri Rıdvan Kayan, dosyadan neden el çektirildi?Derleyen: Yunus Arıkan
Dosyada her gün yeni bir gelişme yaşanırken, Doku'nun kaybolduğu yıllara ait ortaya çıkan 2 komiserin sözleri yeni bir tartışmayı başlattı.
Dönemin cinayeti Masası Komiseri Rıdvan Kayhan'ın o yıllarda dosyayı incelerken aileye "Bu dosyada çok kelle gidecek" dediği öne sürüldü.
Öte yandan dönemin Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Arslan'ın da aileye "Bunlar çok iğrenç insanlar, kızınızın bunlarla ne işi var, bilmediğiniz çok şey var" dediği iddia edildi.
Her iki iddia da kamuoyunda büyük tepki çekerken, komiserlerin dosyayı gördükten sonra verdiği tepkiler, "Bu dosyayı kim kapattırdı?" sorusunu bir kez daha akıllara getirdi.
Dönemin açığa alınan komiserlerin akıbeti, nerede görev yaptıkları, bu dosyada bildikleri sebebiyle başka illere sürülüp sürülmediği ise şimdilik gizemini koruyor.