SALDIRGANIN KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Washington’da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğini hedef alan saldırgan Cole Tomas Allen’ın, eylemden bir gün önce otelde keşif yaptığı kameralara yansıdı.

Başsavcı Jeanine Pirro tarafından paylaşılan görüntülerde, 31 yaşındaki şüphelinin otelin güvenlik noktalarını incelediği ve saldırı güzergahını belirlediği açıkça görülüyor. Bu durum, saldırının anlık bir öfke değil, titizlikle planlanmış bir suikast girişimi olduğunu kanıtlıyor.

GİZLİ SERVİS AJANININ VURULMA ANI

Yayımlanan en kritik video kaydı ise saldırı anına ait. Görüntülerde, Allen’ın bir Gizli Servis ajanını vurduğu anlar yer alıyor. Başsavcı Pirro, kamuoyunda tartışılan "ajan yanlışlıkla vuruldu" (dost ateşi) iddialarını yalanlayarak, ajanın doğrudan saldırganın silahından çıkan kurşunla yaralandığını vurguladı.

3 AYRI SUÇTAN ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİ

Saldırı sonrası etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan Cole Tomas Allen, çıkarıldığı federal mahkemede, başta ABD Başkanı'na suikast girişimi olmak üzere üç ağır suçlamayla karşı karşıya.