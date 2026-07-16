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Kaynak: AA

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, başvurular bir önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi azaldı. Piyasalarda beklenti, başvuru sayısının 216 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Öte yandan, önceki haftaya ait veri 215 binden 216 bine yukarı yönlü revize edildi. Buna rağmen son haftadaki düşüş, iş gücü piyasasında toparlanma sinyali olarak yorumlandı.

Daha geniş perspektiften bakıldığında, 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 4 bin 750 azalarak 214 bin 250’ye geriledi. Devam eden başvurular ise 4 Temmuz ile biten haftada 16 bin kişi düşüşle 1 milyon 805 bine indi.

Açıklanan veriler, ABD’de istihdam piyasasının güçlü görünümünü koruduğuna işaret ederken, ekonomik beklentiler açısından da yakından takip ediliyor.