Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Dış Haberler Servisi

ABD ordusu, İran’a yönelik yeniden başlattığı saldırılarda, İran’a bombalar yağdırdı. ABD’nin hedefinde bu kez, karadaki tesislerin yanı sıra İran tankerleri de vardı. Tahran, Hürremabad, Lorestan, Bandar Abbas, Çabar, Ahvaz'daki noktalar ABD ordusu tarafından hedef alınırken cephanelikler ve hava savunma sistemleri hedef alındı.

ABD TAHRAN VE ÇEVRESİNİ İLK KEZ HEDEF ALDI!

İran Devlet Medyası'nın aktardığına göre, ABD, başkent Tahran ve çevresini ilk kez hedef aldı. Söz konusu bölgedeki hava savunma sistemleri, saldırılar sonucunda imha edilirken İran, Ahvaz'da bulunan bir çocuk kanser hastanesi de ABD füzelerinin hedefi oldu. Fakat, henüz durumu teyit eden bir görüntü paylaşılmadı.

ABD uçakları İran’ın petrol ihracat merkezi olan Hark Adası’na doğru ilerleyen bir ticari tankerini de vururken İran tankerinin vurulduğu anların görüntüleri de paylaşıldı.

İRAN’DAN KARŞI SALDIRI GECİKMEDİ!

ABD saldırılarına İran’dan karşılık gecikmedi. Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn’deki ABD üsleri ve merkezleri insansız hava aracı saldırılarının hedefi haline gelirken hava savunma sistemi devreye girdi.

İran Devrim Muhafızları, Hava Kuvvetleri’nin İran’ın güneybatısında yer alan Andimeshk hava sahası üzerinde bir MQ-9 insansız hava aracını düşürdüğünü de duyurdu.

İLK KEZ BİR TİCARİ GEMİYE ATEŞ AÇILDI!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) yaptığı açıklamada, limanlara yönelik ablukanın yeniden uygulanmaya başlamasından beri ilk kez bir ticari gemiye ateş açıldığı ifade edildi.

Curaçao bayraklı "M/T Belma" isimli tankerin, yapılan uyarıları dikkate almayarak ablukayı ihlal etmeye çalıştığı, bunun üzerine Amerikan savaş uçaklarının geminin bacasına Hellfire füzeleri fırlatarak tankeri devre dışı bıraktığı aktarıldı.

ABD sadece İran gemilerinin Boğaz'dan geçmesinin yasak olduğunu ileri sürse de Devrim Muhafızları kendi izinleri olmadan Boğazı kullanan tüm gemileri vuracaklarını ifade etti. Muhafızlar, 2 hafta içinde 7 ticari gemiyi vurarak kullanılamaz hale getirdi. Söz konusu gemilerin ABD koruması altında olduğu biliniyordu.

ABLUKA GERİ DÖNDÜ!

ABD, geçtiğimiz gün İran'a yönelik iki yeni saldırı dalgası daha düzenlerken söz konusu saldırılar, Donald Trump'ın hava saldırılarını yaklaşık bir hafta önce yeniden başlatmasından bu yana gerçekleştirilen sekizinci ve dokuzuncu saldırılar oldu.

Yeniden başlayan askeri hareketlilik, boğazı büyük ölçüde kapatarak su yolu üzerindeki kısa süreli sevkiyat artışını noktalarken Trump, nisan ayından bu yana yürürlükte olan liman ablukasını, geçtiğimiz ay Tahran ile varılan kısa ömürlü bir ateşkes anlaşmasının parçası olarak kaldırmıştı. Fakat ABD, İran’ı boğazdan geçmeye çalışan gemilere saldırarak ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

TRUMP’TAN “GÖRÜŞMEK İSTİYORLAR” İDDİASI!

Trump, bu hafta ve önümüzdeki hafta da İran'ı vurmaya devam edeceklerini bildirirken CENTCOM’dan yapılan açıklamada, yeniden yürürlüğe konan ablukanın ilk 24 saatinde ABD güçlerinin diğer iki ticari gemiyi de geri çevirdiği ifade edildi.

ABD Kara Harp Okulu'ndaki bir etkinlikte açıklamalarda bulunan Trump, "Uzlaşmayı çok istiyorlar. Yaptıklarımızdan hoşlanmıyorlar ve gerçekten uzlaşmak istiyorlar. Onlarla uzlaşacak mıyız yoksa bu işi tamamen bitirecek miyiz, bunu göreceğiz" ifadelerine yer verdi.

İranlı yetkililer için "Onlar zor insanlar. Bir anlaşma yapmak istiyorlar" sözlerini sarf eden Trump, "Bugün onlara küçük bir gündüz atışı yaptık” dedi. Trump, "Tam buraya gelirken bir telefon aldık. Görüşmek istiyorlar. Her zaman görüşmek istiyorlar" iddiasında bulunurken İran ise söz konusu iddiaları yalanladı. İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi "ABD'den herhangi bir görüşme talebinde bulunmadıklarını" söyledi.

PETROL FİYATLARI UÇUŞA GEÇTİ!

Geçtiğimiz ay ateşkesin duyurulmasının ardından varil başına yaklaşık 100 dolardan 70 doların hemen üzerine kadar hızla gerileyen petrol fiyatları, artan çatışma ortamı nedeniyle yeniden yükselişe geçti. Perşembe günü Asya işlemlerinde Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 85,38 dolara çıktı.

Trump, petrol fiyatlarının yükselmesini, “İran uyması gereken kurallara uymadığı için sert önlemler almak zorunda kalmasına" bağladı ve "Bu yüzden küçük bir adım attık" ifadelerine yer verdi.

Trump, durum sakinleştiğinde petrolün varil fiyatının 55 dolara düşeceğini düşündüğünü ileri sürerek "Yakında İran'ı mağlup edeceğiz. Çok yakında yenilecekler" dedi.